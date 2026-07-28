Guatemala vive su mejor jornada en Santo Domingo 2026: gana 12 medallas y sube al sexto lugar

Deporte Nacional

Guatemala vive su mejor jornada en Santo Domingo 2026: gana 12 medallas y sube al sexto lugar

Guatemala firmó su mejor actuación hasta ahora en Santo Domingo 2026 al conquistar 12 medallas, cuatro de oro. La delegación llegó a 27 preseas y ascendió al sexto lugar del medallero general.

|

time-clock

Kevin Cordón, Christopher Martínez, Jonathan Solís, José Manuel Toledo y Faberson Bonilla conquistaron las cuatro medallas de oro que impulsaron a Guatemala al sexto lugar del medallero en Santo Domingo 2026. Foto Prensa Libre: COG.

Guatemala protagonizó este 28 de julio la mejor actuación de su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 hasta ahora al conquistar 12 medallas, cuatro de ellas de oro, para ascender al sexto lugar del medallero general con un total de 27 preseas.

La delegación nacional prácticamente duplicó su cosecha en una sola jornada, al pasar de 15 a 27 medallas.

El bádminton encabezó el impulso guatemalteco al aportar cinco de las 12 preseas obtenidas durante el día, mientras que el golf, el patinaje de velocidad, la gimnasia rítmica, el tenis y la natación también contribuyeron al ascenso de Guatemala en la clasificación.

LECTURAS RELACIONADAS

Cristopher Martínez, Jonathan Solís y José Toledo le dan dos nuevos oros a Guatemala.(Foto Prensa Libre: COG).

José Toledo y la dupla Martínez-Solís conquistan dos nuevos oros para Guatemala en Santo Domingo 2026

chevron-right
Kevin Cordón continúa escribiendo con letras doradas su nombre en la historia del deporte nacional.(Foto Prensa Libre: COG).

Kevin Cordón agranda su leyenda con un nuevo oro para Guatemala en Santo Domingo 2026

chevron-right

Cuatro campeones impulsan a Guatemala

La jornada comenzó con el protagonismo del bádminton. Kevin Cordón conquistó la medalla de oro en el individual masculino y, más tarde, Christopher Martínez y Jonathan Solís se proclamaron campeones en dobles masculinos para darle al país su segundo título del día.

El tercer oro fue obra del golfista José Manuel Toledo, quien se impuso en la prueba individual masculina.

La cuarta medalla dorada llegó gracias a Faberson Bonilla, vencedor de los 100 metros masculinos del patinaje de velocidad.

El bádminton lidera la cosecha del día

Además de los dos títulos, el bádminton aportó otras tres preseas para convertirse en la disciplina más productiva de la jornada.

Christopher Martínez y Diana Corleto ganaron la plata en dobles mixtos y el equipo mixto de Guatemala también finalizó en el segundo lugar.

La quinta medalla llegó con el bronce conseguido por Diana Corleto y Nikté Sotomayor en dobles femeninos.

Golf aporta uno de los cuatro oros

José Manuel Toledo conquistó la medalla de oro en la prueba individual masculina de golf y sumó uno de los cuatro títulos obtenidos por Guatemala durante la jornada del 28 de julio.

Ese bloque debería colocarse después del apartado de bádminton y antes de gimnasia rítmica. Así el golf no queda diluido dentro del resumen general.

Gimnasia rítmica suma dos platas

María Daniela González Maldonado consiguió dos medallas de plata al subir al podio en las finales individuales de balón y de cinta, ampliando la cosecha nacional.

Tenis aporta otra medalla

La pareja integrada por Deborah Domínguez y Juan Domínguez obtuvo la medalla de plata en la modalidad de dobles mixtos.

Patinaje y natación también celebran

El patinaje de velocidad añadió otra presea con el bronce de Dalia Soberanis en los 100 metros femeninos.

Por su parte, Erick Gordillo consiguió la medalla de bronce en los 200 metros estilos individual masculino de natación.

Así queda el medallero de Guatemala

Con los resultados de la jornada, Guatemala alcanzó 27 medallas, distribuidas de la siguiente manera:

  • 🥇 Oro: 6
  • 🥈 Plata: 9
  • 🥉 Bronce: 12

Total: 27 medallas

La actuación del 28 de julio permitió a la delegación nacional ascender al sexto lugar del medallero general, consolidando hasta ahora su mejor jornada en Santo Domingo 2026.

Las competencias continuarán en los próximos días y Guatemala aún tendrá representantes en varias disciplinas, por lo que el país buscará incrementar su cosecha de preseas antes del cierre de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de Raúl Barreno Castillo

ARCHIVADO EN:

Bádminton de Guatemala Deporte internacional Deporte Nacional Golf de Guatemala Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 Medallero Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 Patinaje República Dominicana Santo Domingo 2026 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM