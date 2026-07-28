Guatemala vive su mejor jornada en Santo Domingo 2026: gana 12 medallas y sube al sexto lugar

Guatemala protagonizó este 28 de julio la mejor actuación de su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 hasta ahora al conquistar 12 medallas, cuatro de ellas de oro, para ascender al sexto lugar del medallero general con un total de 27 preseas.

La delegación nacional prácticamente duplicó su cosecha en una sola jornada, al pasar de 15 a 27 medallas.

El bádminton encabezó el impulso guatemalteco al aportar cinco de las 12 preseas obtenidas durante el día, mientras que el golf, el patinaje de velocidad, la gimnasia rítmica, el tenis y la natación también contribuyeron al ascenso de Guatemala en la clasificación.

Cuatro campeones impulsan a Guatemala

La jornada comenzó con el protagonismo del bádminton. Kevin Cordón conquistó la medalla de oro en el individual masculino y, más tarde, Christopher Martínez y Jonathan Solís se proclamaron campeones en dobles masculinos para darle al país su segundo título del día.

El tercer oro fue obra del golfista José Manuel Toledo, quien se impuso en la prueba individual masculina.

La cuarta medalla dorada llegó gracias a Faberson Bonilla, vencedor de los 100 metros masculinos del patinaje de velocidad.

El bádminton lidera la cosecha del día

Además de los dos títulos, el bádminton aportó otras tres preseas para convertirse en la disciplina más productiva de la jornada.

Christopher Martínez y Diana Corleto ganaron la plata en dobles mixtos y el equipo mixto de Guatemala también finalizó en el segundo lugar.

La quinta medalla llegó con el bronce conseguido por Diana Corleto y Nikté Sotomayor en dobles femeninos.

Golf aporta uno de los cuatro oros

José Manuel Toledo conquistó la medalla de oro en la prueba individual masculina de golf y sumó uno de los cuatro títulos obtenidos por Guatemala durante la jornada del 28 de julio.

Ese bloque debería colocarse después del apartado de bádminton y antes de gimnasia rítmica. Así el golf no queda diluido dentro del resumen general.

💙⛳🇬🇹 Dos guatemaltecos dejaron su huella en el Corales Golf Course de #SantoDomingo2026. 💪



👉 Con un impresionante escenario de fondo, José Toledo se robo nuestra admiración; mientras, Elzbieta Aldana nos dejó un grato recuerdo de su participación en el golf de los Juegos… pic.twitter.com/4Eu147GxJz — C O G (@COGuatemalteco) July 28, 2026

Gimnasia rítmica suma dos platas

María Daniela González Maldonado consiguió dos medallas de plata al subir al podio en las finales individuales de balón y de cinta, ampliando la cosecha nacional.

Tenis aporta otra medalla

La pareja integrada por Deborah Domínguez y Juan Domínguez obtuvo la medalla de plata en la modalidad de dobles mixtos.

Patinaje y natación también celebran

El patinaje de velocidad añadió otra presea con el bronce de Dalia Soberanis en los 100 metros femeninos.

Por su parte, Erick Gordillo consiguió la medalla de bronce en los 200 metros estilos individual masculino de natación.

⚡ Velocidad dorada para Guatemala. 🇬🇹



Faberson Bonilla se quedó con el título de los 100 m al detener el cronómetro en 9.732, subiendo a lo más alto del podio en #SantoDomingo2026. 🥇 pic.twitter.com/PMp4COAbyB — Panam Sports (@PanamSports) July 28, 2026

Así queda el medallero de Guatemala

Con los resultados de la jornada, Guatemala alcanzó 27 medallas, distribuidas de la siguiente manera:

🥇 Oro: 6

6 🥈 Plata: 9

9 🥉 Bronce: 12

Total: 27 medallas

La actuación del 28 de julio permitió a la delegación nacional ascender al sexto lugar del medallero general, consolidando hasta ahora su mejor jornada en Santo Domingo 2026.

Las competencias continuarán en los próximos días y Guatemala aún tendrá representantes en varias disciplinas, por lo que el país buscará incrementar su cosecha de preseas antes del cierre de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.