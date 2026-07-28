José Toledo y la dupla Martínez-Solís conquistan dos nuevos oros para Guatemala en Santo Domingo 2026

La delegación de Guatemala ganó dos nuevas medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, por medio de la pareja de bádminton integrada por Cristopher Martínez y Jonathan Solís, y del golfista José Toledo.

En bádminton, Martínez y Solís se proclamaron campeones en la modalidad de dobles masculinos al derrotar 2-1 en sets a los mexicanos Armando Gaitán y Job Castillo.

La dupla guatemalteca perdió el primer set, igualó el encuentro al ganar el segundo y completó la remontada en el tercero para asegurar la medalla de oro.

José Toledo, por su parte, ganó la medalla de oro en golf tras finalizar en el primer lugar de la competencia disputada en Punta Cana, donde completó las cuatro jornadas del torneo para asegurar el título.

Estos resultados se suman a las medallas de oro obtenidas por Alejandra Higueros, en poomsae; Faberson Bonilla, en patinaje; el equipo de skeet integrado por Sebastián Bermúdez, Carlos Padilla y Santiago Romero, que además estableció un récord centroamericano, y Kevin Cordón, en bádminton.

¡DUPLA DORADA! 🏸🥇Jonathan Solís y Christopher Martínez nos regalaron emociones a tope. Ganaron su final de dobles en el bádminton de Santo Domingo y hoy ¡SON CAMPEONES! 💙🇬🇹#GuatemalaEnSantoDomingo2026 #PasiónPorGuatemala pic.twitter.com/s0MU8jg4RJ — C O G (@COGuatemalteco) July 28, 2026

Con estos resultados, Guatemala suma seis medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y continúa aumentando su cosecha de preseas.