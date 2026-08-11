Guatemaltecos Canastuj y Torres acechan al líder en la Vuelta a Colombia 2026

La Vuelta a Colombia 2026 parece tener, por ahora, un dueño indiscutible. Desde el primer banderazo de salida, Wilmar Paredes, del Team Medellín, ha marcado el ritmo de la competencia y este martes 11 de agosto volvió a levantar los brazos en la meta, después de conquistar la cuarta etapa de manera consecutiva.

Paredes completó el exigente recorrido de 196.9 kilómetros entre Neiva e Ibagué con un tiempo de 4:11.21, imponiéndose nuevamente en el embalaje final y demostrando que atraviesa un momento sobresaliente en la carrera.

Pero mientras el colombiano amplía su dominio en la clasificación general individual y luce el suéter amarillo con un acumulado de 16:23.29, la pelea por los primeros puestos continúa abierta y Guatemala mantiene presencia en la parte alta de la competencia.

Dentro de la amplia caravana de pedalistas, José Canastuj volvió a protagonizar una destacada actuación. El guatemalteco, quien refuerza al equipo Fundecom-Tour y Nativa, se mantuvo durante buena parte del recorrido dentro del grupo compacto y respondió en los kilómetros finales para disputar la llegada.

Canastuj cruzó la meta en la quinta posición, con el mismo tiempo del ganador, confirmando su regularidad y, sobre todo, su capacidad para mantenerse entre los corredores que pelean los puestos importantes de la clasificación.

También volvió a destacar Melvin Torres, del Hino One La Red, quien ingresó en la séptima posición, igualmente con el registro de Paredes. El guatemalteco se mantiene como el mejor clasificado de su equipo y continúa dando pelea en una carrera que apenas empieza a entrar en sus etapas decisivas.

Guatemala no pierde terreno

La cuarta jornada dejó nuevamente a los guatemaltecos bien posicionados. Canastuj continúa como el mejor representante nacional en la clasificación general individual, ubicado en el undécimo lugar, apenas a 40 segundos del líder.

Torres aparece en el puesto 16, también con una diferencia de 40 segundos, por lo que la distancia entre los corredores que buscan acercarse a Paredes continúa siendo mínima.

El panorama demuestra que, aunque el colombiano ha conseguido cuatro victorias consecutivas, la Vuelta todavía está lejos de estar definida. Las diferencias son estrechas y el recorrido de las próximas jornadas, especialmente las etapas de montaña, puede modificar completamente la clasificación.

Torres no cede

Melvin Torres, además de ser el mejor ubicado del Hino One La Red, mantiene una pelea particular por el suéter de mejor corredor Sub-23.

El guatemalteco ocupa actualmente la segunda posición de esta clasificación y se encuentra muy cerca del líder, Felipe Bravo, del GW ERCO Sportfitn. La lucha entre ambos se mantiene cerrada y cada segundo puede resultar determinante conforme avance la carrera.

La actuación de Torres también confirma el buen momento del ciclismo guatemalteco en una de las pruebas más exigentes del calendario colombiano. Tanto él como Canastuj han logrado mantenerse dentro del grupo de corredores que disputan las posiciones de privilegio, resistiendo jornadas largas y recorridos de alta exigencia.

Alto El Sifón, próximo desafío

La quinta etapa, programada para este miércoles 12 de agosto, tendrá un recorrido de 164.7 kilómetros con salida en Ibagué. La Vuelta a Colombia entra ahora en una fase todavía más exigente.

El pelotón pasará por Alvarado, Venadillo, Lérida, Armero, Líbano y Murillo, antes de afrontar el gran desafío de la jornada: el ascenso hacia Alto El Sifón, donde estará ubicada la meta.

Será una jornada completamente distinta, marcada por la montaña y con posibilidades de que la clasificación general comience a tomar una nueva forma.

Paredes buscará mantener su dominio y defender el suéter amarillo, mientras los guatemaltecos Canastuj y Torres intentarán aprovechar cada oportunidad para seguir escalando posiciones.