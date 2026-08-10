Sismo en Colombia: ¿qué pasó con la tercera etapa de la Vuelta y los ciclistas guatemaltecos?

El fuerte sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia la mañana de este lunes 10 de agosto ocurrió pocos minutos antes del inicio de la tercera etapa de la Vuelta a Colombia 2026.

A pesar de la incertidumbre que generó el movimiento telúrico, la prueba ciclística se desarrolla con normalidad y, hasta el momento, la organización no ha informado sobre suspensiones, retrasos o modificaciones en el recorrido programado dio a conocer Duro Al Pedal Guatemala.

La etapa de este lunes transcurre entre los municipios de Garzón y Neiva, con el pelotón rodando conforme al itinerario establecido. Asimismo, no se han reportado afectaciones para los corredores, equipos, personal logístico o aficionados que acompañan la competencia a lo largo del trayecto.

Aunque el sismo generó preocupación en las horas previas a la salida, las autoridades y los organizadores de la carrera no han comunicado daños en la ruta ni incidentes relacionados con el evento deportivo. De momento, tampoco existe información oficial que indique una reducción del recorrido o algún otro contratiempo derivado de la emergencia.

La presencia guatemalteca continúa siendo uno de los focos de atención en la ronda colombiana. El equipo Hino One La Red-Suzuki compite con los nacionales Mardoqueo Vásquez, Édgar Torres, Melvin Torres, Víctor Tuíz y Wilson Chonay, mientras que José David Canastuj participa con el equipo colombiano Fundecom Tour y Nativa.

Por ahora, los ciclistas guatemaltecos mantienen su actividad en una de las competencias más importantes del ciclismo latinoamericano. La 76 edición de la Vuelta a Colombia se corre en cuatro departamentos del país y cuenta con nueve etapas, en las que los ciclistas recorrerán 1,473 kilómetros.