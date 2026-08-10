José Canastuj destaca en la tercera etapa de la Vuelta a Colombia y Melvin Torres pelea por el liderato Sub-23

La tercera etapa de la Vuelta a Colombia 2026 se disputó este lunes 10 de agosto en un recorrido de 161.5 kilómetros entre Garzón y Neiva, jornada en la que el colombiano Wilmar Paredes (Team Medellín) volvió a demostrar su nivel al quedarse con la victoria y ampliar su ventaja en la clasificación general.

Paredes se impuso en el embalaje final del pelotón y consiguió su tercer triunfo consecutivo en la presente edición de la ronda cafetera, con lo que se mantiene como uno de los principales protagonistas de la competencia.

El guatemalteco José Canastuj, quien compite como refuerzo del equipo Fundecom-Tour y Nativa, volvió a ser el mejor representante nacional de la jornada al cruzar la meta en la séptima posición, con el mismo tiempo que el vencedor Wilmar Paredes.

Canastuj se mantuvo bien ubicado durante la etapa y respondió en el sprint final, con un resultado destacado frente a varios de los mejores corredores del ciclismo colombiano.

El equipo continental Hino-One-La Red-Suzuki también tuvo una destacada presentación en la tercera fracción. Edgar Torres lideró la actuación de la escuadra al finalizar en la décima posición, igualmente con el mismo tiempo del ganador.

Además, tres corredores del Team Hino lograron ubicarse dentro del Top 15 de la etapa, lo que demuestra la fortaleza colectiva del conjunto guatemalteco en territorio colombiano. Todos los integrantes del equipo ingresaron en el lote principal y evitaron pérdidas de tiempo en la clasificación general.

Melvin Torres escala en la categoría Sub 23

Uno de los nombres destacados de la jornada fue el guatemalteco Melvin Torres, quien completó una actuación que le permitió ganar posiciones en la clasificación de los jóvenes.

Torres finalizó la etapa con el mismo tiempo del ganador y fue el segundo mejor ciclista Sub 23 del día, resultado que le permitió avanzar puestos en la clasificación general de la categoría.

Con este desempeño, el corredor del Team Hino se ubica en la segunda posición de la general Sub 23, a solo 8 segundos del líder Felipe Bravo, y se mantiene en la lucha por el liderato juvenil de la carrera.

Próxima etapa

La Vuelta a Colombia 2026 continuará este martes 11 de agosto con la disputa de la cuarta etapa, una de las jornadas más exigentes de la primera semana de competencia. El recorrido tendrá una distancia de 196.9 kilómetros, con salida en Neiva y llegada en Ibagué, donde los corredores buscarán mantenerse en la pelea por las diferentes clasificaciones.