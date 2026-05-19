Heidi Villegas, Sandra Raxón y Williams Julajuj brillan en la Media Maratón Stramilano 2026

El atletismo guatemalteco tuvo una destacada actuación en la Stramilano Half Marathon 2026, una de las medias maratones más prestigiosas y rápidas de Italia disputada el pasado 3 de mayo en Milán. Heidi Villegas y Sandra Raxón brillaron en la rama femenina al finalizar en el cuarto y quinto lugar con tiempos de 1:13:08 y 1:12:42, respectivamente.

Las fondistas nacionales lograron ubicarse entre las mejores competidoras del evento internacional, reafirmando el alto nivel que atraviesa el atletismo femenino guatemalteco en pruebas de medio fondo y fondo. La competencia reunió a atletas de distintas partes del mundo en uno de los recorridos más reconocidos de Europa.

Williams Julajuj Solares también firmó una sobresaliente participación al detener el cronómetro en 1:04:32, resultado que le permitió finalizar en el puesto 11 entre 8,246 corredores en la clasificación general. Además, el guatemalteco consiguió el tercer lugar en la categoría SM35 entre 464 participantes.

La Stramilano Half Marathon reunió a más de 62,500 corredores en sus distintas categorías y recorrió las principales calles del centro histórico de Milán, con salida en Piazza Castello y meta cerca del emblemático Arco della Pace. La competencia formó parte de la preparación de los atletas guatemaltecos rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Stramilano Half Marathon 2026, una de las medias maratones más prestigiosas y rápidas de Italia disputada el pasado 3 de mayo en Milán. (Foto Prensa Libre: Equipo Caña Real).

Juegos Centroamericanos y del Caribe

Los resultados obtenidos en Milán forman parte de la preparación de los atletas guatemaltecos rumbo a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán en Santo Domingo, República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.

Aunque la Stramilano Half Marathon no otorga clasificación directa, la competencia sirvió como una oportunidad para que los corredores guatemaltecos continúen buscando marcas y ritmo competitivo de cara a la cita regional.

Heidi Villegas, Sandra Raxón y Williams Julajuj continúan consolidándose como referentes del atletismo guatemalteco con destacadas actuaciones internacionales. Los tres atletas forman parte del Equipo Caña Real, organización que impulsa el desarrollo y preparación de corredores nacionales en competencias de alto nivel.