Adriana Ruano logró lo que para muchos parecía algo imposible: una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La tiradora guatemalteca se impuso a la italiana Silvana Stanco y a la australiana Penny Smith en la ronda final de la modalidad de fosa olímpica al acertar sus disparos a 45 de 50 platos.

Además, con este impresionante puntaje la atleta de 29 años no solo conquistó el oro en París 2024, sino que también impuso un nuevo récord olímpico en esta disciplina.

El histórico triunfo de Adriana Ruano no pasó desapercibido por la comunidad internacional, ya que el sitio oficial de los Juegos Olímpicos destacó la obtención de su medalla de oro y la calificó como un hecho “brillante”.

Por medio de su página web, los Juegos Olímpicos reconocieron la victoria de Adriana Ruano en París 2024 y la importancia que implica esta medalla en el deporte guatemalteco.

“¡Se hizo historia! Adriana Ruano es la primera campeona olímpica de Guatemala. Ganó la medalla de oro en la prueba de foso femenino de los Juegos Olímpicos de París 2024. Un día después del bronce de Jean Pierre Brol en categoría masculina, Ruano puso la guinda”, establecieron.

De igual manera, elogiaron la participación de Adriana Ruano en esta competición al destacar el nuevo récord olímpico que impuso en esta edición de los Juegos Olímpicos.

Coach: Go and break some records.

Adriana Ruano Oliva: Sure, watch me...



Guatemala's first ever Olympic gold medal ✅

Guatemala's first ever Olympic medal won by a woman ✅

AND she aced all this with an #OlympicRecord ✅@COGuatemalteco | @issf_official | #ShootingSport |… pic.twitter.com/XZ9U8O9PbT