“Hoy cumplí un sueño”: José Canastuj es el nuevo líder de la Vuelta a Guatemala 2026

José Canastuj cumplió un sueño. El ciclista de ECA Electricidad tomó el suéter de líder de la 65 Vuelta a Guatemala tras cruzar cuarto en la segunda etapa con un tiempo de 5 horas 6 minutos y 40 segundos en los 212 kilómetros entre Morales y San Antonio La Paz, El Progreso.

“Era algo que anhelaba que le había pedido a Dios. Ayer cuando culminó la primera etapa dije ojalá pueda ponerme el suéter y hoy gracias a Dios se dio” expresó Canastuj quien en la etapa inaugural con éxito.

“Di lo mejor de mí hasta la meta” afirmó el ciclista quien reconoció que la segunda etapa fue una de las más exigentes que ha disputado. “Fue bastante dura no solo por el recorrido largo sino por el ascenso a montaña” señaló.

Erick Ávila / PL

“Hoy cumplí un sueño”

Canastuj también vivió momentos de incertidumbre al final de la etapa. “Cuando ya iba a terminar se me vino la fuga entonces tenía bastante intriga de cómo se había movido la clasificación” confesó el pedalista quien no sabía si su actuación le alcanzaría para tomar el liderato.

“Hoy cumplí un sueño y quiero agradecerle especialmente a mi papá y a mi mamá. He tenido el gran ejemplo de mi mamá que siempre ha luchado y si algo me caracteriza a mí es que yo también siempre he luchado” expresó Canastuj con visible emoción al dedicarle el suéter de líder a su familia.

VIDEO PL / Douglas Suruy

La montaña como próximo desafío

Canastuj llega a la clasificación general con apenas 5 segundos de ventaja sobre el colombiano Cristian Rico del equipo NU Colombia en lo que anuncia una lucha muy intensa por el liderato en las próximas jornadas del torneo.

“Ahora viene la parte más fuerte, queda mucha montaña pero voy a seguir haciendo todo para poder defender lo que es mío” afirmó el ciclista guatemalteco que sueña con convertirse en el campeón de la 65 Vuelta Ciclística a Guatemala 2026.