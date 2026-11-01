Deporte Nacional
Jhonatan Cháves, de NU Colombia, se corona campeón de la Vuelta a Guatemala 2026
El colombiano Jhonatan Cháves aseguró el suéter amarillo en una décima etapa tranquila en el Anillo Periférico y cerró diez días de competencia conquistando el título de la 65 edición de la Vuelta a Guatemala 2026.
Jhonatan Chávez, de NU Colombia, es el campeón de la 65 Vuelta Ciclística a Guatemala 2026. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila).
Jhonatan Cháves es el nuevo campeón de la Vuelta Ciclística a Guatemala. El ciclista colombiano de NU Colombia, de 26 años, cruzó la meta del Anillo Periférico con el suéter amarillo y se quedó con el título de la 65 edición con un tiempo acumulado de 35 horas, 8 minutos y 28 segundos.
Cháves asumió el liderato tras la cronoescalada de la octava etapa y lo defendió en la novena. Llegó a la última jornada con 57 segundos de ventaja sobre su compañero Cristian Rico. También había ganado la cuarta etapa, de 119.3 kilómetros entre San Felipe y San Rafael Pie de la Cuesta.
La décima etapa fue muy tranquila. Los ciclistas completaron las siete vueltas al circuito con una fuga marcada por 3 ciclistas, y la lucha por la general quedó sin sobresaltos. El ganador de la jornada fue el costarricense Joseph Ramirez con un tiempo de 02:30:11.
Top de la clasificación general
- Jhonatan Steven Chaves – 35:08:28
- Cristian David Rico – a 57 segundos
- Wilson Chonay – a 1 minuto y 40 segundos
- Yesid Albeiro Pira – a 2 minutos y 25 segundos
- Mardoqueo Vásquez – a 2 minutos y 59 segundos
- Luis Daniel Oses – a 3 minutos y 2 segundos
- Óscar Fernández – a 4 minutos y 27 segundos
- Miguel Ángel Díaz – a 10 minutos y 3 segundos
- Nelson Adonía Panjoj – a 12 minutos y 49 segundos
- Fredy Orlando Toc – a 13 minutos y 45 segundos
Los ganadores de las clasificaciones
- Mejor guatemalteco: Wilson Chonay
- Montaña: Logan Unger
- Metas volantes: Alex Julajuj
- Regularidad: Jonathan Cháves
- Mejor sub-23: Johan Rubio
Un título dedicado a su familia
El momento más conmovedor llegó cuando le preguntaron qué significaba llevar el título a su tierra. El campeón se quebró en lágrimas y lo dedicó a su papá y, de manera muy especial, a su hermano fallecido, a quien recordó como el "motor de sus años difíciles".
Así culmina la 65 edición de la Vuelta Ciclística a Guatemala, un recorrido que empezó el 23 de octubre en Guastatoya y atravesó el país de oriente a occidente en diez días de calor, montaña y una cronoescalada decisiva. Chávez deja otra corona colombiana en una carrera que contó con el apoyo del público guatemalteco.