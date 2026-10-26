Jhonatan Chaves gana la cuarta etapa de la Vuelta a Guatemala 2026; Granados mantiene liderato y Canastuj el mejor guatemalteco

El colombiano Jhonatan Steven Chaves, del equipo NU Colombia, conquistó la cuarta etapa de la 65 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala, disputada sobre un recorrido de 119.3 kilómetros entre San Felipe, Retalhuleu y San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos. Mientras tanto, Alejandro Granados, del Colono Bikestation, conserva el liderato de la clasificación general.

Chaves cruzó la meta con un tiempo de 2 horas, 55 minutos y 20 segundos. El guatemalteco Wilson Chonay, del Hino-One-La Red-S, finalizó en la segunda posición con el mismo tiempo del ganador, mientras que el colombiano Óscar Hernán Fernández, también del NU Colombia, ocupó el tercer puesto a siete segundos.

El nacional José David Canastuj, del ECA Electricidad-Ciclismo, terminó cuarto, también a siete segundos del vencedor. En el grupo de los diez mejores de la jornada figuró Mardoqueo Vásquez, quien concluyó séptimo, mientras que Luis Daniel Oses fue octavo.

Granados conserva el liderato

En la clasificación general, Alejandro Granados continúa al frente con un tiempo acumulado de 17 horas, 12 minutos y 53 segundos.

Canastuj se mantiene en la segunda posición, a 32 segundos del líder, mientras que el colombiano Cristian David Rico, del NU Colombia, ocupa el tercer puesto, a 37 segundos.

Wilson Chonay es cuarto, a un minuto y 18 segundos, seguido por Miguel Ángel Díaz, del Canel’s Java, quien se encuentra a 1:19. El ganador de la etapa, Jhonatan Steven Chaves, aparece en la sexta posición, a 1:58 de Granados.

Canastuj lidera a los guatemaltecos

José David Canastuj continúa como el mejor guatemalteco de la clasificación, con un tiempo acumulado de 17:13:25. Wilson Chonay ocupa el segundo puesto, con 17:14:11, y Mardoqueo Vásquez es tercero, con 17:15:12.

En la categoría Sub-23, Granados también encabeza la clasificación, seguido por Ángel Julián Camacho, del Canel’s Java, y John Alexander Agudelo, del NU Colombia.

Por equipos, el NU Colombia ocupa la primera posición, con un tiempo acumulado de 51:42:23. El Hino-One-La Red-Suzuki es segundo, a 2 minutos y 49 segundos, y el ECA Electricidad-Ciclismo completa los tres primeros lugares.

En la clasificación de regularidad, Canastuj lidera con 48 puntos, seguido por Granados, con 47, y Chaves, con 42. En la montaña, el estadounidense Logan Unger, del Momen Racing-Aqua, encabeza la clasificación con 12 puntos, por delante de Wilson Chonay, con ocho, y Fredy Orlando Toc, con siete.