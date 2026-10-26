Jhonatan Chaves gana la cuarta etapa de la Vuelta a Guatemala 2026; Granados mantiene liderato y Canastuj el mejor guatemalteco

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Jhonatan Chaves gana la cuarta etapa de la Vuelta a Guatemala 2026; Granados mantiene liderato y Canastuj el mejor guatemalteco

Alejandro Granados conserva el primer lugar de la clasificación general, mientras José David Canastuj continúa como el mejor guatemalteco de la competencia.

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El colombiano Jhonatan Steven Chaves se impuso en la cuarta etapa de la Vuelta a Guatemala 2026, mientras Alejandro Granados conserva el liderato general. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila Solís)

El colombiano Jhonatan Steven Chaves, del equipo NU Colombia, conquistó la cuarta etapa de la 65 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala, disputada sobre un recorrido de 119.3 kilómetros entre San Felipe, Retalhuleu y San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos. Mientras tanto, Alejandro Granados, del Colono Bikestation, conserva el liderato de la clasificación general.

Chaves cruzó la meta con un tiempo de 2 horas, 55 minutos y 20 segundos. El guatemalteco Wilson Chonay, del Hino-One-La Red-S, finalizó en la segunda posición con el mismo tiempo del ganador, mientras que el colombiano Óscar Hernán Fernández, también del NU Colombia, ocupó el tercer puesto a siete segundos.

El nacional José David Canastuj, del ECA Electricidad-Ciclismo, terminó cuarto, también a siete segundos del vencedor. En el grupo de los diez mejores de la jornada figuró Mardoqueo Vásquez, quien concluyó séptimo, mientras que Luis Daniel Oses fue octavo.

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Granados conserva el liderato

En la clasificación general, Alejandro Granados continúa al frente con un tiempo acumulado de 17 horas, 12 minutos y 53 segundos.

Canastuj se mantiene en la segunda posición, a 32 segundos del líder, mientras que el colombiano Cristian David Rico, del NU Colombia, ocupa el tercer puesto, a 37 segundos.

Wilson Chonay es cuarto, a un minuto y 18 segundos, seguido por Miguel Ángel Díaz, del Canel’s Java, quien se encuentra a 1:19. El ganador de la etapa, Jhonatan Steven Chaves, aparece en la sexta posición, a 1:58 de Granados.

Canastuj lidera a los guatemaltecos

José David Canastuj continúa como el mejor guatemalteco de la clasificación, con un tiempo acumulado de 17:13:25. Wilson Chonay ocupa el segundo puesto, con 17:14:11, y Mardoqueo Vásquez es tercero, con 17:15:12.

En la categoría Sub-23, Granados también encabeza la clasificación, seguido por Ángel Julián Camacho, del Canel’s Java, y John Alexander Agudelo, del NU Colombia.

Por equipos, el NU Colombia ocupa la primera posición, con un tiempo acumulado de 51:42:23. El Hino-One-La Red-Suzuki es segundo, a 2 minutos y 49 segundos, y el ECA Electricidad-Ciclismo completa los tres primeros lugares.

En la clasificación de regularidad, Canastuj lidera con 48 puntos, seguido por Granados, con 47, y Chaves, con 42. En la montaña, el estadounidense Logan Unger, del Momen Racing-Aqua, encabeza la clasificación con 12 puntos, por delante de Wilson Chonay, con ocho, y Fredy Orlando Toc, con siete.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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