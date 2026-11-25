El gimnasta guatemalteco Jorge Alfredo Vega López conquistó la medalla de plata en el aparato de suelo de la Voronin Cup 2026, tradicional competencia internacional de gimnasia artística que se disputó el 24 y 25 de noviembre en Rusia.

Vega recibió una invitación de la Federación de Gimnasia de ese país y tuvo una nueva oportunidad de representar a Guatemala en el extranjero, donde compitió frente a destacados exponentes de la gimnasia rusa, incluidos integrantes del equipo nacional de Rusia, que se prepara para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El guatemalteco obtuvo una puntuación de 13.566, que le permitió quedarse con el segundo lugar del podio, detrás del ruso Muhammadjon Yakubov, quien conquistó el oro con 13.900 puntos. El bronce fue para Daniel Marinov, también representante de Rusia, con 13.500.

A través de sus redes sociales, Vega expresó su satisfacción por el resultado y destacó que en el aparato de suelo consiguió su revancha para terminar entre los mejores de la competencia.

Jorge Vega mantiene su buen momento internacional

La medalla en Rusia llega después de una temporada positiva para el gimnasta nacional, quien ha conseguido importantes resultados en competencias internacionales.

Entre sus principales logros recientes destacan la medalla de oro en suelo en el Campeonato Panamericano de Gimnasia, celebrado en Río de Janeiro, Brasil, y las dos preseas doradas que conquistó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Estos resultados mantienen a Vega como uno de los principales referentes de la gimnasia artística guatemalteca y le permiten sumar experiencia competitiva frente a exponentes de alto nivel internacional.

Vega tendrá otro desafío en Rusia

La participación del guatemalteco en la Voronin Cup no será su último compromiso en territorio ruso.

Vega también tiene pendiente disputar la final de la Liga Premier de Gimnasia con el Spartak de Moscú, equipo que consiguió su clasificación después de vencer 25-10 al AGG en las semifinales.

El conjunto moscovita se enfrentará al CSKA el próximo 6 de diciembre en el Navka-Arena, en una final que representará otro importante desafío para el gimnasta guatemalteco.

Podio del aparato de suelo