Jorge Vega, con el Spartak-Moscú, busca avanzar a la final de la Liga Premier de Gimnasia de Rusia

El gimnasta guatemalteco Jorge Vega afronta este domingo 8 de noviembre un nuevo reto en su carrera internacional, cuando compita con el Spartak-Moscú en las semifinales de la Liga Premier de Gimnasia de Rusia.

El objetivo del equipo es superar al conjunto AGGA y conseguir uno de los boletos para la gran final del certamen.

El Spartak llega a esta instancia después de cerrar la fase de clasificación en el primer puesto, con 88 puntos, una posición que le permitió avanzar a las semifinales entre los cuatro mejores equipos del campeonato.

Vega se incorporó al conjunto ruso para la última jornada clasificatoria y ahora tendrá la responsabilidad de aportar en la especialidad de suelo, en una eliminatoria que promete ser exigente.

Desde Moscú, el deportista guatemalteco compartió en exclusiva con Prensa Libre sus sensaciones antes de la competencia y destacó el ambiente que encontró en el equipo. Según explicó, durante la última semana el grupo ha trabajado intensamente y ha conseguido fortalecer su unión para afrontar el compromiso ante AGGA.

“Mi experiencia con el equipo Spartak ha sido muy positiva. El equipo se ha integrado, se ha unido y ha trabajado fuertemente esta semana para enfrentar las semifinales”, expresó Vega, quien confía en que el conjunto pueda superar esta prueba.

El nacional también tiene claro el aporte que necesita realizar en esta instancia. Su objetivo es cumplir una buena presentación en suelo, ganar su enfrentamiento directo y sumar puntos importantes para el Spartak.

“Creemos que podemos ganarle a AGGA y alcanzar la gran final. De mi parte, necesito tener una buena competición para ganar mi duelo directo y sumarle puntos importantes al equipo”, señaló.

La semifinal representa una oportunidad especial para Vega, quien considera que esta experiencia en una liga profesional rusa contribuye a fortalecer su preparación y trayectoria. La otra llave enfrentará a CSKA y Lokomotiv, mientras que la gran final está programada para el 6 de diciembre. Los equipos que no consigan avanzar disputarán el tercer lugar el 5 de diciembre.