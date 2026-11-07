Fútbol Nacional
Liga Nacional: los equipos con más bajas por la Selección antes del cierre del Apertura 2026
Municipal, con siete convocados, y Antigua GFC, con cinco, son los clubes que más jugadores aportan a la Selección para enfrentar a Canadá, en el tramo final de la clasificación del torneo.
Municipal y Antigua GFC son los clubes que más jugadores aportan a la Selección de Guatemala para los cuartos de final de la Liga de Naciones ante Canadá. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza y Antigua GFC).
La Selección de Guatemala se prepara para los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf ante Canadá, con el boleto al Final Four en juego. El técnico Luis Fernando Tena convocó a 21 jugadores de la Liga Nacional para el microciclo de entrenamientos.
Municipal y Antigua GFC son los más golpeados. Entre ambos suman 12 de los 21 convocados: Municipal aporta siete y Antigua cinco. Los dos lideraban la tabla tras la jornada 18.
En total, seis de los doce clubes de la Liga Nacional tienen representantes en la lista. Esto ocurre en el tramo final de la clasificación del Apertura 2026, cuando cada punto cuenta para los equipos que buscan asegurar la clasificación.
Qué jugadores aporta cada equipo
- Municipal (7): César Calderón, José Morales, Jefry Bantes, Rudy Muñoz, Rodrigo Saravia, Kenderson Navarro y Nicolás Samayoa
- Antigua GFC (5): Luis Morán, José Rosales, Óscar Castellanos, William Fajardo y José Ardón
- Aurora FC (3): Héctor Morales
- Comunicaciones (2): Stheven Robles y Erick Lemus
- Xelajú MC (2): Jorge Aparicio y Jesús López
- Deportivo Mixco (2): Allen Yanes y José Bolaños
Los del extranjero y los partidos que vienen
Ocho futbolistas de la convocatoria juegan fuera del país: Óscar Santis, Nicholas Hagen, Matthew Evans, Olger Escobar, Rubio Rubín, Néstor Cabrera, Arián Recinos y Darwin Lom. Aarón Herrera también aparece en la lista, sin club pero reside en el extranjero.
El partido de ida será el viernes 13 de noviembre, a las 8:00 PM, en el estadio Manuel Felipe Carrera, en El Trébol. La vuelta se juega el lunes 16 de noviembre, a las 7:00 PM, en Toronto.