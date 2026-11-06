¿Por qué Municipal no disputará este fin de semana su partido de la jornada 19 del Apertura 2026 frente a Aurora?

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¿Por qué Municipal no disputará este fin de semana su partido de la jornada 19 del Apertura 2026 frente a Aurora?

La Liga Nacional de Guatemala afronta este fin de semana la jornada 19 del Torneo Apertura 2026 con cinco partidos cruciales en la recta final por la clasificación.

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¿Por qué se reprogramó el partido Municipal vs. Aurora del Apertura 2026?(Foto Prensa Libre: Esbin García).

¿Por qué se reprogramó el partido Municipal vs. Aurora del Apertura 2026?(Foto Prensa Libre: Esbin García).

El Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala disputará este fin de semana la jornada 19, una fecha importante en la lucha por la clasificación a la fase final. Con solo cuatro jornadas pendientes, los 12 equipos buscarán sumar puntos para mejorar sus posiciones en la tabla y mantener vivas sus aspiraciones de luchar por el título.

La pelea se concentra en finalizar entre los primeros seis lugares de la clasificación para asegurar un boleto a la fase final. Los dos primeros avanzarán directamente a las semifinales, mientras que los equipos ubicados del tercer al sexto puesto deberán disputar los cuartos de final para continuar en la lucha por el campeonato.

Por su parte, los clubes que se encuentran en la zona baja de la tabla también afrontarán compromisos importantes, con el objetivo de alejarse de las últimas posiciones y cerrar de la mejor manera posible la fase de clasificación.

En esta jornada únicamente se disputarán cinco encuentros, debido a que uno de los compromisos fue reprogramado por la Liga Nacional. Se trata del partido entre Municipal y Aurora FC, previsto inicialmente para este sábado en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, que fue trasladado para el miércoles 25 de noviembre, a las 20 horas.

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La modificación responde a la convocatoria de varios futbolistas de ambos clubes a la Selección Nacional de Guatemala para los próximos compromisos internacionales, Municipal es el equipo que más jugadores aporta a la Bicolor, con siete convocados: Kenderson Navarro, César Calderón, José Morales, Nicolás Samayoa, Rodrigo Saravia, Jefry Bantes y Rudy Muñoz.

Por su parte, Aurora FC aporta tres futbolistas: Héctor Morales, Víctor Urías y Roger Hernández. Debido a la cantidad de seleccionados de ambos equipos, la Liga Nacional determinó reprogramar el encuentro para evitar que los clubes afronten el compromiso con varias ausencias.

Los jugadores ya se encuentran concentrados bajo las órdenes de Luis Fernando Tena, como parte de la preparación para la serie frente a Canadá, que definirá al clasificado a las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf y otorgará un boleto directo a la Copa Oro 2027.

Los próximos compromisos de Municipal y Aurora

Después de la suspensión de su encuentro correspondiente a la jornada 19, Municipal volverá a la actividad en la fecha 20, cuando visite a Malacateco.

Por su parte, Aurora FC recibirá al Deportivo Mixco en su siguiente compromiso del campeonato. Ambos equipos buscarán sumar puntos para asegurar su clasificación a la fase final del Torneo Apertura 2026. Actualmente, Municipal suma 30 puntos, mientras que los aurinegros acumulan 25, en una etapa decisiva del certamen.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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