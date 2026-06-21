Jorge Vega conquista el oro en suelo del Campeonato Panamericano de Gimnasia

Jorge Vega conquistó la medalla de oro en la prueba de suelo del Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística, disputado en Río de Janeiro. El guatemalteco obtuvo una puntuación de 14.166, la más alta de la final.

La medalla de plata fue para el colombiano Ángel Barajas, quien alcanzó 13.900 puntos, mientras que el brasileño Vitaliy Guimaraes completó el podio con 13.700. El canadiense Felix Dolce también registró esa misma puntuación, pero quedó fuera de los puestos de medalla por tener una menor nota de dificultad.

El triunfo de Vega se apoyó en una rutina de alta complejidad. El nacional presentó una nota de dificultad de 5.7, la más elevada entre los medallistas, y aunque recibió una penalización de 0.1 puntos, logró imponerse gracias a la calidad de su ejecución y a la consistencia mostrada durante toda la presentación.

Con esta actuación, el gimnasta guatemalteco confirmó su vigencia entre los mejores especialistas de suelo del continente y añadió un nuevo logro a su destacada trayectoria internacional.

El Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística 2026 reunió en Río de Janeiro a los mejores exponentes del continente en una competencia que sirvió como termómetro del nivel actual de la gimnasia en la región.

Con esta medalla de oro Vega confirma que se mantiene entre los mejores especialistas de suelo de América en un momento de gran forma física y técnica de cara a los próximos compromisos internacionales que tiene en el calendario.

Tras este importante resultado en Río de Janeiro Jorge Vega ya pone la mira en su siguiente gran objetivo del año. El guatemalteco se prepara ahora para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 que arrancan el próximo mes de julio donde buscará seguir sumando preseas para el medallero guatemalteco en uno de los eventos multideportivos más importantes de la región.