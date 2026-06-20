Ezequiel Aguilar conquista el oro en los 5,000 metros del Iberoamericano U20 en Perú

Daniel Ezequiel Aguilar González le dio una medalla de oro a Guatemala al imponerse en los 5,000 metros planos del Campeonato Iberoamericano U20 de Atletismo, que se disputa en Lima, Perú. El nacional cruzó la meta con un tiempo de 15:16.06 y superó al peruano Robert Apaza Quispe, quien registró 15:17.15.

La victoria llegó en una prueba exigente disputada en la pista de la Videna, donde los atletas locales intentaron hacer valer su condición de anfitriones. Aguilar mantuvo un ritmo competitivo durante toda la carrera y logró imponerse en los metros finales para asegurar el primer lugar del podio.

Además del oro, el guatemalteco participó en los 1,500 metros planos, en los que registró un tiempo de 3:56.27. Con ese resultado mejoró su marca personal y completó una destacada jornada en la capital peruana, donde se consolidó como uno de los atletas más sobresalientes del campeonato.

Fotografía: PL / Daniel Aguilar

La primera edición del Campeonato Iberoamericano U20 se disputa del 19 al 21 de junio en la pista de la Videna, en Lima, Perú. El certamen reúne a las principales promesas del atletismo de la región y ofrece la posibilidad de alcanzar las marcas requeridas para clasificar al Mundial U20, previsto para agosto en Oregón, Estados Unidos.

Con su actuación en territorio peruano, Aguilar dio un paso importante en sus aspiraciones de integrar la delegación guatemalteca que buscará competir en la cita mundialista. El nacional destacó no solo por la medalla de oro en los 5,000 metros, sino también por mejorar sus registros personales durante el campeonato.

La Federación Deportiva Nacional de Atletismo de Guatemala felicitó al corredor por medio de sus redes sociales y destacó el significado de su logro. La medalla de oro obtenida en Lima se suma a los resultados positivos que han conseguido atletas guatemaltecos en competencias internacionales durante la presente temporada.