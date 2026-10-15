Jorge Vega ficha por el Spartak-Moscú y se convierte en el primer legionario centroamericano de gimnasia

El gimnasta guatemalteco Jorge Vega dará un nuevo paso en su carrera al convertirse en legionario del Spartak-Moscú, equipo con el que competirá en la Liga Premier de Gimnasia de Rusia, una experiencia que le permitirá medirse en un entorno profesional y fortalecer su proyección internacional.

Vega confirmó que viajará a Rusia el próximo 28 de octubre y que su participación está prevista para los últimos dos eventos de la temporada, programados para el 1 y el 8 de noviembre. El guatemalteco fue contratado como refuerzo especialista en suelo, aparato en el que ha destacado durante su trayectoria.

La oportunidad surgió el año pasado, cuando el club ruso buscaba reemplazar a un gimnasta lesionado y se interesó en el perfil del atleta guatemalteco. Sin embargo, las dificultades relacionadas con las visas y otros trámites impidieron que el fichaje se concretara en ese momento. La propuesta quedó abierta y, después de varios meses de gestiones, ambas partes lograron formalizar el acuerdo.

“Siempre fue mi sueño competir en una liga profesional. Yo siempre quise irme como a la Serie A o a la Bundesliga, pero se dio la oportunidad en la Premier League, lo cual para mí es como uno de los sueños que siempre quise cumplir”, expresó Vega.

El gimnasta explicó que la Liga Premier rusa reúne a clubes que compiten con equipos mixtos, integrados por hombres y mujeres. En este formato, los deportistas aportan sus puntuaciones al resultado colectivo mediante enfrentamientos directos, por lo que el objetivo no se limita al desempeño individual, sino a contribuir a las victorias de su equipo.

“Es una oportunidad increíble, no solo de hacer gimnasia con un país que es potencia mundial, sino al mismo tiempo seguir haciendo que mi nombre crezca y pese en Europa”, señaló.

Un impulso para su carrera internacional

La incorporación al Spartak-Moscú llega después de una temporada destacada para Vega, quien conquistó el oro en suelo en el Campeonato Panamericano de Gimnasia de Río de Janeiro, en junio de 2026, y sumó dos medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.

El guatemalteco considera que esos resultados reforzaron el interés del club, que ya había identificado sus condiciones como especialista en suelo y salto.

Su participación en Rusia también forma parte de la preparación para los desafíos de 2027. Vega espera que competir en una liga europea le permita ganar reconocimiento y llegar con mayor experiencia al circuito de Copas del Mundo, que considera clave en su camino hacia el Campeonato Mundial de China 2027.

“Este año, sin duda, el haber ganado esas medallas consolidó mi trabajo como especialista y les reafirmó a ellos que yo soy el candidato que necesitan para darle un refuerzo a su equipo”, afirmó.

El gimnasta explicó que esta experiencia no interrumpirá su participación en el ciclo olímpico. Por el contrario, espera que le permita elevar su nivel competitivo de cara a las Copas del Mundo y los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Vega, quien comenzó a practicar gimnasia desde niño y salió de Jocotenango, Sacatepéquez, a los 10 años para entrenar en la capital, suma así una nueva experiencia internacional a una trayectoria marcada por los sacrificios, la disciplina y los resultados que lo han convertido en uno de los principales referentes de la gimnasia guatemalteca.