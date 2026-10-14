Comunicaciones pierde ante Aurora y profundiza su crisis en el Apertura 2026

Comunicaciones sigue sin encontrar el camino para salir de la crisis.

Los Cremas perdieron 2-1 frente a Aurora en condición de local, sumaron su segunda derrota consecutiva y volvieron a mostrar dificultades para sostener una ventaja en el Torneo Apertura 2026.

El resultado aumenta la presión sobre el equipo dirigido por el mexicano Roberto Montoya, que continúa en los últimos lugares de la clasificación.

Aurora, por su parte, volvió a demostrar que sabe cómo complicar al conjunto albo: ya lo había derrotado 3-1 en la primera vuelta y ahora repitió el triunfo con una remontada que dejó en evidencia los problemas defensivos de los locales.

Dantaz adelantó

Comunicaciones buscó tomar la iniciativa y tuvo una oportunidad al minuto 13, cuando Brayam Omar Castañeda estrelló un remate en el poste derecho de la portería defendida por Liborio Sánchez.

La ventaja crema llegó al minuto 21. Dewinder Bradley recibió el balón y asistió de pecho al argentino Paolo Dantaz, quien sacó un potente derechazo desde fuera del área para vencer al guardameta aurinegro. El tanto fue el primero de Dantaz en su primer partido como titular con Comunicaciones, al que llegó para reforzar en la segunda vuelta del campeonato.

Sin embargo, Aurora reaccionó rápidamente. Al minuto 31, Luis Aguilar conectó un potente cabezazo después de una jugada por la banda izquierda de Víctor Urías y estableció el empate.

Los aurinegros aprovecharon el impulso y consumaron la remontada al minuto 37. Héctor Morales recibió un pase largo de Marcos Acosta y superó con un sombrerito al portero Fredy Pérez para colocar el 2-1. Con esa anotación, Morales llegó a siete goles en el Apertura 2026.

El partido también tuvo un momento disciplinario al minuto 40, cuando Diego Santis fue expulsado por una agresión sin balón contra José Pablo Grajeda, en una acción frente al árbitro Armando Reyna.

Comunicaciones buscó

En la segunda parte, los Cremas intentaron evitar otra derrota y buscaron el arco rival. Al minuto 75, Luis Nicolás Olivera estuvo cerca de igualar con un cabezazo, pero Liborio Sánchez respondió para mantener la ventaja de Aurora.

Los locales no encontraron la fórmula para cambiar el resultado y terminaron con otra derrota que complica su situación en el torneo. Aurora, en cambio, se llevó tres puntos importantes y confirmó su dominio sobre Comunicaciones en los dos enfrentamientos del Apertura 2026.