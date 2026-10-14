Champions League: así marcha la tabla de posiciones tras disputarse la jornada 2

La segunda jornada de la Liga de Campeones de la Uefa 2026-2027 concluyó tras la disputa de 18 encuentros entre martes y miércoles, con un saldo de 78 goles, además de goleadas, remontadas y resultados destacados que hicieron de esta una jornada especialmente atractiva en el inicio de la fase de liga.

Asimismo, después de dos jornadas, el París Saint-Germain se mantiene como líder de la clasificación con seis puntos. El vigente bicampeón del torneo ocupa el primer lugar gracias a su diferencia de goles, tras marcar 10 tantos en sus dos encuentros disputados.

En el segundo puesto aparece el Barcelona, también con seis unidades. El conjunto azulgrana ha tenido un inicio contundente y acumula nueve goles a favor en sus dos compromisos. El tercer lugar lo ocupa el Aston Villa, que también suma seis puntos y nueve anotaciones, aunque se ubica por detrás del equipo catalán por los criterios de desempate.

El Stuttgart ocupa la cuarta posición, seguido del Liverpool, Sporting de Lisboa, Arsenal y Real Madrid. Estos equipos completan los ocho primeros puestos de la clasificación, que otorgan el pase directo a los octavos de final todos tienen seis unidades.

Por su parte, los equipos ubicados entre el noveno y el vigésimo cuarto lugar disputarían, por ahora, la ronda de eliminatorias de acceso a los octavos de final. En esta zona destaca el Real Betis, que ocupa la novena posición con seis puntos. También figuran clubes como el Bayern de Múnich, Atlético de Madrid y Manchester City, que buscan mejorar sus posiciones tras un inicio irregular de campeonato.

El último puesto que permite avanzar a la siguiente ronda lo ocupa actualmente el Bodø/Glimt de Noruega. Mientras tanto, equipos de tradición europea como la Roma, PSV Eindhoven, Fenerbahçe, Inter de Milán, Napoli y Galatasaray se encuentran fuera de los puestos de clasificación. Sin embargo, todavía restan seis jornadas por disputarse, por lo que la tabla podría experimentar cambios constantes conforme avance la competición.

¿Cuándo se disputará la tercera jornada?

La tercera jornada de la fase de liga se disputará el 20 y 21 de octubre, cuando varios de los candidatos al título buscarán mantenerse en los primeros puestos de la clasificación y acercarse al pase directo a los octavos de final con el duelo estelar entre el PSG y Barcelona.