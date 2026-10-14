¿Jugará Vinícius el Clásico ? Esta es la sanción que recibió el brasileño tras su expulsión

El delantero brasileño Vinícius Júnior no podrá disputar el próximo clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, luego de recibir una sanción de cuatro partidos tras su expulsión en la más reciente jornada de LaLiga ante el Villarreal.

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) confirmó este miércoles el castigo para el atacante madridista, quien vio la tarjeta roja directa en el minuto 73 del encuentro.

De acuerdo con el acta arbitral, el brasileño fue expulsado por tirar del cabello al canadiense Nathan Saliba cuando el balón estaba en juego, aunque la acción no formaba parte de una disputa directa por la pelota. Además, el informe señala que Vinícius mantuvo una actitud considerada agresiva hacia el árbitro tras recibir la expulsión.

Según reportan medios españoles, la sanción se divide en dos partidos por la acción sobre Saliba y otros dos encuentros por sus protestas al cuerpo arbitral.

La noticia representa un duro golpe para el conjunto blanco, ya que Vinícius se perderá cuatro compromisos del campeonato español, incluido el esperado clásico frente al Barcelona, programado para el próximo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou.

Además del enfrentamiento ante el conjunto azulgrana, el atacante será baja para los encuentros contra Sevilla, Racing de Santander y Valencia, en una etapa muy importante de la temporada para el equipo dirigido por José Mourinho.

🚨 OFICIAL | Vinicius, SANCIONADO con 4 partidos ➡️ El Comité de Disciplina de la RFEF considera una “conducta violenta” el tirón de pelos a Saliba, por el que le caen dos partidos 🤬 Los otros dos, por la posterior protesta 💥 Se pierde el duelo ante el Sevilla, el Clásico, el Racing y el Valencia 📻 #PartidazoCOPE — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 14, 2026

La suspensión llega en un momento en el que Vinícius tampoco atraviesa su mejor campaña desde el punto de vista deportivo. El brasileño ha estado lejos del nivel que lo convirtió en una de las principales figuras del Real Madrid y del mundo en temporadas anteriores y ha sido objeto de críticas por la irregularidad de su rendimiento.

Su baja supone la primera gran ausencia confirmada para un clásico que podría tener un impacto directo en la lucha por el liderato de LaLiga.