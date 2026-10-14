¿Jugará Vinícius el Clásico ? Esta es la sanción que recibió el brasileño tras su expulsión

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¿Jugará Vinícius el Clásico ? Esta es la sanción que recibió el brasileño tras su expulsión

El Real Madrid afrontará una etapa clave de la temporada sin uno de sus jugadores más desequilibrantes, en una seguidilla de partidos de alta exigencia.

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MADRID, 10/10/2026.- El delantero del Real Madrid Vinicius Jr (delante) lucha por el balón con Juan Foyth (detrás), del Villarreal CF, durante el partido de LaLiga de fútbol que Real Madrid y Villarreal CF disputan este sábado en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Fernando Villar

Vinícius Júnior recibe cuatro partidos de suspensión y se pierde el duelo contra Barcelona.(Foto Prensa Libre: EFE).

El delantero brasileño Vinícius Júnior no podrá disputar el próximo clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, luego de recibir una sanción de cuatro partidos tras su expulsión en la más reciente jornada de LaLiga ante el Villarreal.

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) confirmó este miércoles el castigo para el atacante madridista, quien vio la tarjeta roja directa en el minuto 73 del encuentro.

De acuerdo con el acta arbitral, el brasileño fue expulsado por tirar del cabello al canadiense Nathan Saliba cuando el balón estaba en juego, aunque la acción no formaba parte de una disputa directa por la pelota. Además, el informe señala que Vinícius mantuvo una actitud considerada agresiva hacia el árbitro tras recibir la expulsión.

Según reportan medios españoles, la sanción se divide en dos partidos por la acción sobre Saliba y otros dos encuentros por sus protestas al cuerpo arbitral.

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La noticia representa un duro golpe para el conjunto blanco, ya que Vinícius se perderá cuatro compromisos del campeonato español, incluido el esperado clásico frente al Barcelona, programado para el próximo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou.

Además del enfrentamiento ante el conjunto azulgrana, el atacante será baja para los encuentros contra Sevilla, Racing de Santander y Valencia, en una etapa muy importante de la temporada para el equipo dirigido por José Mourinho.

La suspensión llega en un momento en el que Vinícius tampoco atraviesa su mejor campaña desde el punto de vista deportivo. El brasileño ha estado lejos del nivel que lo convirtió en una de las principales figuras del Real Madrid y del mundo en temporadas anteriores y ha sido objeto de críticas por la irregularidad de su rendimiento.

Su baja supone la primera gran ausencia confirmada para un clásico que podría tener un impacto directo en la lucha por el liderato de LaLiga.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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