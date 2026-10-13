Video: así fueron los goles del Barcelona en la goleada al Galatasaray en la Champions League

El Barcelona mantuvo su paso perfecto en la Champions League al imponerse por 1-4 al Galatasaray en Estambul en la segunda fecha, en un encuentro que tuvo como gran figura a Lamine Yamal, determinante en tres de los cuatro goles azulgranas.

El conjunto dirigido por Hansi Flick dominó gran parte del compromiso, aunque fue el equipo turco el que golpeó primero. En el minuto 29, Batrakov aprovechó una acción dentro del área y, tras un desvío de João Cancelo que dejó sin opciones a Joan García, adelantó al Galatasaray para el 1-0.

La reacción azulgrana llegó antes del descanso. En el minuto 43, João Cancelo apareció por el sector izquierdo y definió con un remate cruzado para vencer a Çakir e igualar el marcador 1-1.

EL LATERAL GOLEADOR APARECE CUANDO MÁS LO NECESITAN🔥 Joao Cancelo se incorporó al ataque y definió de derecha para igualar todo en Turquía. ▶️ Mirá la 🏆 #ChampionsLeague en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/Qw8NNQOiKp — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) October 13, 2026

En la segunda parte comenzó el espectáculo de Lamine Yamal. Apenas iniciada la reanudación, el joven extremo envió un preciso centro al área que Fermín López convirtió en el 1-2 con un certero cabezazo.

QUÉ PASE DE LAMINE PARA FERMÍN😮‍💨 El Barca remonta con un jugadón de sus jóvenes estrellas. ▶️ Mirá la 🏆 #ChampionsLeague en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/38npYsP5nF — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) October 13, 2026

Tres minutos más tarde, Yamal volvió a ser protagonista. Tras dejar atrás a su marcador con una brillante acción individual por la línea de fondo, asistió a Gordon, quien definió con tranquilidad para ampliar la ventaja y colocar el 1-3.

JUGADA DE CRACK DE LAMINE YAMAL Y GORDON ANOTA PARA DARLE TRANQUILIDAD AL BARCA🔥 El campeón del mundo con España tiene MAGIA en sus botines y asistió al inglés para que este extendiera la ventaja blaugrana. ▶️ Mirá la 🏆 #ChampionsLeague en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/1sYC676Ejz — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) October 13, 2026

La exhibición ofensiva del Barcelona se completó en el minuto 65. Un error en el control de Gabriel Jesus fue aprovechado por Adeyemi, quien ingresó desde el banquillo y definió ante Çakir para sellar el definitivo 1-4.

ADEYEMI SE HIZO PRESENTE PARA LIQUIDAR TODO🔥 El atacante alemán definió de gran manera para poner el CUARTO GOL BLAUGRANA. ▶️ Mirá la 🏆 #ChampionsLeague en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/PXytCUXHuO — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) October 13, 2026

Con esta victoria, el Barcelona suma dos triunfos en igual número de partidos en la Liga de Campeones, con nueve goles a favor y apenas dos en contra, lo que confirma su gran inicio de temporada y su candidatura para pelear por el título continental.