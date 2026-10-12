Champions League: días, horarios y partidos de la segunda jornada de la fase de liga

La Uefa Champions League 2026-2027 regresa esta semana con la disputa de la segunda jornada de la fase de liga, luego de más de un mes de espera desde el inicio del torneo más importante de clubes en Europa.

Los mejores equipos del continente volverán a saltar al terreno de juego en busca de un nuevo triunfo o de recuperar terreno tras los resultados obtenidos en la primera fecha.

La jornada promete emociones de principio a fin, con enfrentamientos de alto voltaje que mantendrán la atención de millones de aficionados alrededor del mundo. Los encuentros se disputarán a lo largo de dos días: nueve partidos están programados para el martes y otros nueve para el miércoles, en una fecha que podría comenzar a marcar el rumbo de la clasificación en el certamen.

Entre los encuentros más destacados aparece el del Barcelona, que llega motivado tras una contundente victoria en su debut y que ahora tendrá una complicada visita al Galatasaray, uno de los rivales más difíciles cuando juega en casa. Por su parte, el vigente bicampeón, el PSG, protagonizará uno de los choques más atractivos de la fecha al enfrentarse al Manchester City en un duelo que promete grandes emociones.

El Real Madrid visitará a la Roma con el objetivo de ofrecer una mejor imagen que la mostrada en su estreno. Aunque arrancó el torneo con una victoria, dejó algunas dudas en su funcionamiento y buscará despejarlas en territorio italiano. Mientras tanto, el Arsenal, considerado por muchos como uno de los principales candidatos al título, recibirá al Lille con la intención de mantenerse entre los líderes de la competición.

Otro de los partidos que acapara reflectores será el que disputen Atlético de Madrid y Manchester United. El conjunto español intentará recuperarse tras la derrota sufrida en la primera jornada, mientras que el Bayern Múnich buscará imponer su favoritismo frente al Viking de Noruega.

Con encuentros de gran nivel y equipos obligados a sumar puntos, la segunda fecha de la Champions League promete espectáculo, intensidad y partidos apasionantes. Además, la tabla de posiciones comenzará a tomar forma en una competición en la que cada punto puede ser decisivo en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.