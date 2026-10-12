Champions League: Vinícius tiene una nueva oportunidad en el Real Madrid tras su expulsión ante el Villarreal

Vinícius Júnior encuentra en la 'Champions' una oportunidad para responder a su primera suplencia en meses, a una expulsión y a la competencia de Yan Diomande. La roja que vio ante el Villarreal no le impide jugar este miércoles contra la Roma y ofrece al brasileño un escenario para recuperar protagonismo mientras José Mourinho busca la fórmula que devuelva al Real Madrid al delantero que decidió dos finales europeas.

El duelo en el Estadio Olímpico llega en un momento incómodo para Vinícius. A la espera de conocer el alcance de la sanción por tirar del pelo a Nathan Saliba, conserva la posibilidad de competir en Europa. El castigo que reciba en LaLiga no se traslada a la 'Champions', donde su participación dependerá de las decisiones de su entrenador.

En su última noche en el Bernabéu acumuló tres golpes. Primero, la suplencia, inédita para el brasileño esta temporada. Después, un gol que pareció cerrar el encuentro y terminó anulado. Y seguidamente, una expulsión que dejó al Real Madrid con diez jugadores cuando el Villarreal buscaba el empate.

Vinícius entró en el minuto 52 y culminó una carrera de Jude Bellingham para marcar el aparente 2-0. Celebró el tanto, pero la revisión del VAR mostró el tirón de pelo a Saliba al inicio de la acción. Isidro Díaz de Mera anuló el gol y le enseñó la tarjeta roja.

"La alegría sigue... Perdón a mi equipo y a la afición", escribió después en Instagram. El Real Madrid salvó los tres puntos gracias a Diomande y el brasileño cerró el partido sin mejorar sus cifras: un gol y tres asistencias en nueve encuentros oficiales.

Diomande cambia jerarquías

Ahora a Mourinho le toca mover fichas para encajar dos piezas: la de Diomande, titular ante el Villarreal, y la de Vinícius, suplente. El marfileño ocupó el lugar del brasileño y marcó su primer tanto con la camiseta blanca. A sus 19 años, resolvió un encuentro que exigió paciencia al Real Madrid y añadió un argumento a su candidatura para ganar espacio en el equipo de Mourinho.

La competencia tiene ahora un resultado que respalda a Diomande, quien con su tanto dio una salida al Real Madrid en una noche de fútbol gris, con pocas ocasiones y todas desperdiciadas. Convirtió su oportunidad en tres puntos.

Sin embargo, ambos pueden compartir ataque. En el Bernabéu coincidieron en el césped tras la entrada de Vinícius, que desplazó a su compañero a la derecha, desde donde apareció para marcar el tanto de la victoria. Además, Mourinho explicó en la víspera que los dos podían jugar junto a Mbappé, siempre dentro de una estructura equilibrada. La cuestión es qué protagonismo concede a cada uno.

La sanción del brasileño abrirá minutos en Liga para sus compañeros y puede influir en ese reparto. El partido contra la Roma le permite seguir compitiendo mientras otros intentan consolidarse. Estar disponible le ofrece una ocasión para recuperar el ritmo, ganar confianza y volver a decidir partidos.

Eso sí, Diomande tiene su propia ilusión europea. "Estoy muy ilusionado con jugar la 'Champions'. Es el sueño de todo niño y estoy agradecido por jugarla con el Real Madrid", declaró tras el choque ante el Villarreal. Mourinho podrá elegir entre ambos o buscar una combinación que los reúna.

Recuperar al Vinícius de las finales

Para Vinícius, la Liga de Campeones conserva el recuerdo de sus noches más importantes. Marcó el gol del triunfo contra el Liverpool en París en el 2022 y sentenció la final de Wembley ante el Borussia Dortmund en el 2024. Su capacidad para decidir títulos explica el empeño de Mourinho en recuperar su mejor versión.

Antes del choque frente al Villarreal, el técnico portugués también habló de la importancia de recuperar a Vinícius: "Merece ser ayudado. Quiere mucho ser el Vini que ha regalado tantas alegrías al madridismo", afirmó.

También planteó el banquillo como uno de los caminos para devolverle su nivel: "Lo que me hace mal es sentir este dolor que él siente siendo un chico que es extraordinario y trabaja mucho para volver. ¿Va a jugar siempre hasta que nuestro Vini vuelva o llegará un momento que haya un plan específico que implique que no juegue o que vaya a banquillo y encontrar otro modo de ayudarlo?".

Un día después eligió la opción de la suplencia. Vinícius salió del once y regresó al campo durante la segunda parte. El partido contra la Roma obliga al entrenador a valorar de nuevo su situación, con el episodio de la expulsión todavía reciente y un compañero que acaba de responder con un gol decisivo.

El calendario reserva otra cita de 'Champions' contra el Leipzig el 21 de octubre, entre el encuentro con el Sevilla y el clásico en Barcelona. Mientras la resolución disciplinaria determina sus ausencias en Liga, el brasileño mantiene abiertas las oportunidades europeas.

La primera está en el Olímpico. Vinícius llega después de pedir perdón y con un puesto que exige argumentos. Los goles en las finales de París y Londres explican su importancia en el Real Madrid. El partido contra la Roma le ofrece una ocasión para volver a demostrarla.