Video: Vinicius fue expulsado por jalarle el pelo a un rival y podría perderse el Clásico ante Barcelona

Vinicius Junior protagonizó una de las acciones más insólitas de la temporada en LaLiga. El delantero brasileño del Real Madrid fue expulsado con roja directa tras jalarle el pelo al canadiense Nathan Saliba del Villarreal en una acción que el VAR detectó y que el árbitro sancionó con la expulsión y la anulación de su gol.

La acción ocurrió al minuto 72 cuando Vinicius anotó lo que parecía ser el segundo gol del Real Madrid. Sin embargo la revisión del VAR mostró que en la jugada previa el brasileño había jalado deliberadamente el cabello de Saliba en lo que el árbitro consideró conducta antideportiva.

Pese a terminar con diez jugadores el Real Madrid sostuvo la ventaja del 1-0 conseguida al minuto 63 con el gol de Yann Diomandé para llevarse los tres puntos ante el Villarreal. El brasileño en cambio no pudo celebrar sus 250 partidos con la camiseta merengue de la mejor manera.

💥 | Diaz de Mera Escuderos acude a la pantalla del VAR en el Santiago Bernabéu. ⚪️🇪🇸 📌 Vinicius Junior le tira del pelo a Nathan Saliba sin disputar el balón, ES ROJA Y NO ES GOL ✅ Acierto del conjunto arbitral 🏟️ Real Madrid - Villarreal https://t.co/kLzNsU1eOr — Laliga News (@laligaa_neews) October 10, 2026

El Clásico en riesgo

La expulsión de Vinicius pone en duda su presencia en el Clásico ante Barcelona programado para el 25 de octubre. Si la sanción es de dos partidos el brasileño se perdería el duelo más importante de LaLiga en lo que sería un golpe muy duro para los planes de Mourinho.

El inicio de temporada de Vinicius ha sido muy complicado. El brasileño acumula apenas un gol en nueve partidos en lo que es su peor arranque de temporada con la camiseta del Real Madrid y esta expulsión agrava aún más su situación en el conjunto blanco.

En los próximos días se conocerá la sanción oficial para Vinicius. El Real Madrid que se ubica tercero en LaLiga a seis puntos del líder Barcelona no puede permitirse perder a uno de sus jugadores más importantes en un tramo tan decisivo de la temporada.