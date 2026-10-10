Fútbol Internacional
Barcelona golea 3-0 al Getafe y firma un inicio histórico en LaLiga con ocho victorias consecutivas
Anthony Gordon, Gabriel Jesus y Jules Kounde marcaron en el Spotify Camp Nou, donde el equipo de Hansi Flick igualó el mejor arranque liguero de su historia.
El delantero del FC Barcelona Gabriel Jesús celebra tras marcar el 2-0 al Getafe CF, durante su partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Camp Nou este sábado en Barcelona. (Foto Prensa Libre: EFE)
l Barcelona sumó ante el Getafe (3-0) su octava victoria en otras tantas jornadas de LaLiga EA Sports e igualó el mejor arranque liguero de la historia del club, establecido por el equipo que dirigía el argentino Gerardo 'Tata' Martino en la temporada 2013-14.
Con este triunfo, el conjunto azulgrana se afianza como líder con 24 puntos y un balance de 34 goles a favor y siete en contra.
Si el Barça de Flick vence dentro de una semana al Betis en el Benito Villamarín, firmará el mejor inicio liguero de su historia e igualará, además, el récord de nueve victorias consecutivas desde el comienzo del campeonato que firmó el Real Madrid en la temporada 1968-69.
El Barça de Martino, que contaba en sus filas con jugadores como Leo Messi, Andrés Iniesta y Xavi Hernández, entre otros, también sumó 24 puntos en las ocho primeras jornadas, aunque con 28 goles a favor y seis en contra.
En la novena jornada, empató sin goles ante Osasuna y puso fin a su racha de victorias. La primera derrota no llegó hasta la decimoquinta jornada, frente al Athletic Club.
Pese a su excelente arranque, el equipo de Martino no conquistó aquella Liga, que se llevó el Atlético de Madrid de Diego Simeone tras empatar (1-1) en el Camp Nou en la última jornada.