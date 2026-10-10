Barcelona golea 3-0 al Getafe y firma un inicio histórico en LaLiga con ocho victorias consecutivas

l Barcelona sumó ante el Getafe (3-0) su octava victoria en otras tantas jornadas de LaLiga EA Sports e igualó el mejor arranque liguero de la historia del club, establecido por el equipo que dirigía el argentino Gerardo 'Tata' Martino en la temporada 2013-14.

Con este triunfo, el conjunto azulgrana se afianza como líder con 24 puntos y un balance de 34 goles a favor y siete en contra.

Si el Barça de Flick vence dentro de una semana al Betis en el Benito Villamarín, firmará el mejor inicio liguero de su historia e igualará, además, el récord de nueve victorias consecutivas desde el comienzo del campeonato que firmó el Real Madrid en la temporada 1968-69.

El Barça de Martino, que contaba en sus filas con jugadores como Leo Messi, Andrés Iniesta y Xavi Hernández, entre otros, también sumó 24 puntos en las ocho primeras jornadas, aunque con 28 goles a favor y seis en contra.

En la novena jornada, empató sin goles ante Osasuna y puso fin a su racha de victorias. La primera derrota no llegó hasta la decimoquinta jornada, frente al Athletic Club.

Pese a su excelente arranque, el equipo de Martino no conquistó aquella Liga, que se llevó el Atlético de Madrid de Diego Simeone tras empatar (1-1) en el Camp Nou en la última jornada.