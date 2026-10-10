Barcelona golea 3-0 al Getafe y firma un inicio histórico en LaLiga con ocho victorias consecutivas

Fútbol Internacional

Barcelona golea 3-0 al Getafe y firma un inicio histórico en LaLiga con ocho victorias consecutivas

Anthony Gordon, Gabriel Jesus y Jules Kounde marcaron en el Spotify Camp Nou, donde el equipo de Hansi Flick igualó el mejor arranque liguero de su historia.

y

|

time-clock

BARCELONA, 10/10/2026.- El delantero del FC Barcelona Gabriel Jesús (c) celebra tras marcar el 2-0 al Getafe CF, durante su partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Camp Nou este sábado en Barcelona. EFE/ Alejandro García

El delantero del FC Barcelona Gabriel Jesús celebra tras marcar el 2-0 al Getafe CF, durante su partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Camp Nou este sábado en Barcelona. (Foto Prensa Libre: EFE)

l Barcelona sumó ante el Getafe (3-0) su octava victoria en otras tantas jornadas de LaLiga EA Sports e igualó el mejor arranque liguero de la historia del club, establecido por el equipo que dirigía el argentino Gerardo 'Tata' Martino en la temporada 2013-14.

Con este triunfo, el conjunto azulgrana se afianza como líder con 24 puntos y un balance de 34 goles a favor y siete en contra.

Si el Barça de Flick vence dentro de una semana al Betis en el Benito Villamarín, firmará el mejor inicio liguero de su historia e igualará, además, el récord de nueve victorias consecutivas desde el comienzo del campeonato que firmó el Real Madrid en la temporada 1968-69.

LECTURAS RELACIONADAS

Concacaf eligió el gol de Matt Evans como el mejor de la fase de grupos de la Liga de Naciones

chevron-right
Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - Portugal vs España

Cristiano Ronaldo enfrenta una sanción de Portugal tras su salida de la selección: la Federación abre expediente disciplinario

chevron-right

El Barça de Martino, que contaba en sus filas con jugadores como Leo Messi, Andrés Iniesta y Xavi Hernández, entre otros, también sumó 24 puntos en las ocho primeras jornadas, aunque con 28 goles a favor y seis en contra.

En la novena jornada, empató sin goles ante Osasuna y puso fin a su racha de victorias. La primera derrota no llegó hasta la decimoquinta jornada, frente al Athletic Club.

Pese a su excelente arranque, el equipo de Martino no conquistó aquella Liga, que se llevó el Atlético de Madrid de Diego Simeone tras empatar (1-1) en el Camp Nou en la última jornada.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

Lee más artículos de Antonio Ixcot

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

ARCHIVADO EN:

Anthony Gordon Barcelona Gabriel Jesus Getafe Hansi Flick Jules Kounde LaLiga 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM