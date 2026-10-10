Cristiano Ronaldo enfrenta una sanción de Portugal tras su salida de la selección: la Federación abre expediente disciplinario

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Cristiano Ronaldo enfrenta una sanción de Portugal tras su salida de la selección: la Federación abre expediente disciplinario

El delantero quedó bajo suspensión preventiva después de abandonar la concentración por sus diferencias con Jorge Jesus.

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Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - Portugal vs España

Cristiano Ronaldo enfrenta un proceso disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol tras su salida de la concentración nacional. (Foto Prensa Libre: EFE)

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) ha abierto un expediente disciplinario contra Cristiano Ronaldo tras su repentina salida de la selección de Portugal debido a desacuerdos con el seleccionador, Jorge Jesus, según anunció este sábado.

En un comunicado, el Comité Disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) afirma que Cristiano se encuentra bajo "suspensión preventiva" y que "se ha otorgado carácter urgente al proceso".

Según la nota, el caso está ahora en manos de la Comisión de Instrucción Disciplinaria de la Federación portuguesa.

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Cristiano Ronaldo abandonó de forma abrupta la selección el pasado 30 de septiembre por desavenencias con Jorge Jesus, tras no haber sido alineado en el partido contra Noruega en Oslo el pasado 27 de septiembre (1-2).

Según una nota del exmadridista, el motivo del desentendimiento fue que Jesus lo hizo calentar durante media hora y luego no lo sacó al campo.

También en ese comunicado, Cristiano afirmó que aceptaba una sanción por su decisión y dejó la puerta abierta a un regreso a la selección de Portugal tras ese posible castigo.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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Redacción EFE

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