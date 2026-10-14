¿Por qué la madre de Kylian Mbappé fue interrogada por la justicia francesa?

Fayza Lamari, madre de Kylian Mbappé, fue señalada por la justicia francesa dentro de la investigación al agente de policía Mohamed Sanhadji, responsable de seguridad de la selección francesa entre 2004 y 2026, imputado por corrupción, un caso por el que el propio delantero del Real Madrid también fue interrogado.

Según publica este miércoles el diario L'Équipe, Lamari fue interrogada por los jueces instructores el pasado viernes y la situaron en la categoría de "testigo asistido", previa a la imputación, al considerar que existen indicios de su participación en los hechos, pero no son concluyentes.

Los magistrados consideran que la madre del futbolista pudo pedir a Sanhadji que intercediera para la obtención de cuatro visados. Sus abogados guardan silencio sobre este caso.

El propio Mbappé, señala L'Équipe, fue interrogado en esta investigación durante su estancia en París a finales del mes pasado, tras haber abandonado por una lesión la concentración de Francia para la Liga de las Naciones.

Pero su interrogatorio se inscribe por el momento como uno más de los que están llevando a cabo los investigadores para tratar de demostrar las actividades delictivas de Sanhadji, imputado por corrupción, desvío de fondos y tráfico de influencias.

El rotativo indica que muchos otros miembros de la selección, actuales y pasados, directivos de la Federación e incluso actores han sido interrogados en el marco de esa investigación.

Según el diario, Mbappé donó a Sanhadji 60.300 euros en 2023, poco antes del viaje que efectuó a Camerún, en el que estuvo acompañado del histórico guardaespaldas de la selección, lo que ha llevado a los magistrados a tratar de determinar si se trataba de una misión oficial o privada.

Tras la llegada de Zinedine Zidane al puesto de seleccionador, había pedido que Sanhadji fuera su oficial de seguridad, pero ha tenido que renunciar al puesto, ya que las medidas preventivas impuestas por los instructores le impiden entrar en contacto con miembros de la selección, actuales o del pasado.