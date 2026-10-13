“Es el mejor del mundo”: Fermín López revela por qué Yamal es clave en sus goles con el Barcelona

El centrocampista del Barcelona Fermín López, autor de un tanto en la goleada a domicilio del conjunto azulgrana ante el Galatasaray (1-4), destacó la especial química que tiene con Lamine Yamal, quien lo asistió en el 1-2 y al que definió como "el mejor del mundo".

"Lamine es un amigo y un gran compañero. Cuando la tiene él, siempre busco el desmarque porque sé que me busca y me ve. Es el mejor del mundo, tiene mucha calidad, nos llevamos bien fuera del campo y dentro del campo eso se transmite también", declaró a la conclusión del partido de la segunda jornada de la Liga de Campeones.

Fermín también elogió la reacción del equipo "después de ese gol un poco extraño" que marcó el Galatasaray para adelantarse en el marcador: "Veníamos dominando cuando nos han marcado, pero después hemos sabido remontar y gestionar el partido y hemos metido las que hemos tenido".

El centrocampista andaluz admitió que el Barça está "a un nivel muy alto", pero que "eso aún no sirve de nada, porque la temporada es larguísima".

"Estamos trabajando bien, en una buena dinámica, pero tenemos que seguir así y no relajarnos", advirtió Fermín, consciente de que el equipo tendrá ahora una nueva reválida enfrentándose a Betis, PSG y Real Madrid en apenas doce días.

"Sabemos que vienen una semanas importantes, con partidos complicadísimos y rivales muy difíciles, pero estamos preparados para darlo todo y ganar lo que queda este mes", sentenció.