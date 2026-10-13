Roma vs. Real Madrid: fecha, hora y dónde ver el partido de la segunda jornada de la Champions League

El Real Madrid de José Mourinho afrontará este miércoles una exigente prueba en la Liga de Campeones cuando visite a la Roma en el estadio Olímpico, en un partido que marcará el regreso del técnico portugués a la capital italiana, donde dejó una huella importante durante su paso por el conjunto "giallorossi".

En la previa del encuentro, Mourinho evitó profundizar en la polémica arbitral que rodeó la victoria de su equipo frente al Villarreal en LaLiga y prefirió centrar toda su atención en el compromiso europeo. "No tengo nada que comentar", expresó el entrenador portugués sobre las acciones que generaron controversia el pasado fin de semana.

No obstante, lanzó un mensaje que dejó abierta la discusión sobre el arbitraje. "Os invito a ver solamente el primer minuto del partido contra el Villarreal. Si quieres, el sábado comentamos. El primer minuto es suficiente para quien sabe", declaró.

El técnico también fue consultado sobre su confianza en los árbitros de la Liga de Campeones y aseguró que mantiene la misma postura con todos los colegiados. "Lo único que me hace resoplar es cuando se sabe el nombre del árbitro unas tres semanas antes. Es lo único que me incomoda. Aparte de esto tengo confianza y espero que todo vaya bien", señaló.

El duelo tendrá un significado especial para Mourinho, quien dirigió a la Roma entre el 2021 y el 2024 y conquistó la Uefa Conference League durante su etapa en el club italiano.

Además, elogió la calidad de su rival y el ambiente que suele vivir la Roma cuando actúa como local en el Olímpico. "Equipo fuerte, motivado por volver a jugar Champions en el Olímpico, con un público que juega. No vienen a ver el partido, vienen para jugar y juegan", afirmó.

El conjunto merengue llega a esta segunda jornada de la fase de liga después de haber derrotado 2-1 al Inter de Milán en su estreno europeo Sin embargo, el equipo blanco también pretende recuperar regularidad luego de sufrir dos derrotas en LaLiga, frente al Betis y al Atlético de Madrid.

Para este compromiso, Mourinho no podrá contar con Raúl Asencio y Rodrygo, ambos lesionados. Tampoco estará disponible Ferland Mendy, quien no fue inscrito para la competición, mientras que Éder Militao quedó fuera de la convocatoria por decisión técnica.

Por su parte, la Roma intentará aprovechar su condición de local tras haber rescatado un empate en su visita al Fenerbahce durante la primera jornada de la Champions League.

Día, hora y dónde ver el partido

El encuentro entre Roma y Real Madrid se disputará este miércoles 14 de octubre en el estadio Olímpico de Roma. El compromiso está programado para las 13 horas de Guatemala y podrá seguirse en vivo a través de la señal de ESPN y por datafactory de Prensa Libre.