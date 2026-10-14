Noche mágica en Roma; Real Madrid remonta y gana 4-3 en la Champions

El Real Madrid encontró en la recta final la fórmula para darle la vuelta a un partido que tenía cuesta arriba. El equipo merengue venció 3-4 a la Roma en el estadio Olímpico, después de marcar tres goles en los últimos minutos y remontar una desventaja de dos tantos.

Carlos Espí, Endrick y Antonio Rüdiger fueron los protagonistas de una reacción que culminó en el minuto 90, cuando el conjunto blanco selló una victoria que parecía improbable ante un rival que había dominado buena parte del encuentro.

El compromiso tuvo un significado especial para la Roma, que regresó a la Liga de Campeones en su estadio siete años después. También marcó el regreso de José Mourinho, quien recibió aplausos cuando su nombre fue anunciado por la megafonía del recinto.

Desde el inicio, el conjunto italiano mostró intensidad y generó peligro. Paulo Dybala probó con un disparo desde la frontal, mientras Mario Hermoso y Matías Soulé obligaron a Thibaut Courtois a intervenir durante los primeros minutos.

La Roma perdió a Manu Koné por lesión al minuto 16, pero mantuvo su propuesta ofensiva y encontró la ventaja cuatro minutos después, gracias a un potente disparo de Marten de Roon desde fuera del área, tras una recuperación en campo madridista.

Los locales estuvieron cerca de ampliar la diferencia con un remate de Donyell Malen que Courtois logró sacar prácticamente sobre la línea. Sin embargo, el Real Madrid aprovechó los espacios que dejó la defensa italiana y encontró el empate por medio de Kylian Mbappé, quien disputó su partido número cien en la Liga de Campeones.

El delantero francés recibió un balón de Yan Diomande, encaró la portería y, tras un rebote en Gianluca Mancini, consiguió el 1-1. Después de ese tanto, el partido perdió parte del ritmo ofensivo inicial y ambos equipos buscaron tomar el control antes del descanso.

En la segunda mitad, la Roma recuperó la iniciativa y volvió a ponerse en ventaja con una definición de Malen, quien superó a Courtois con una vaselina. El neerlandés volvió a aparecer para ampliar la diferencia y firmar su doblete, en una acción que pasó por la revisión del VAR.

Con el marcador en contra, el Real Madrid buscó la reacción y dio entrada a Endrick y Arda Güler en el minuto 59. El conjunto blanco comenzó a presionar con mayor insistencia y, aunque llegó a celebrar un gol que fue anulado, mantuvo la búsqueda de una remontada que tomó forma en el tramo final.

Carlos Espí aprovechó un rebote del guardameta Gollini para recortar distancias a falta de siete minutos. Tres minutos después, Endrick marcó el empate y, en el minuto 90, Antonio Rüdiger completó la remontada con el tanto que estableció el definitivo 3-4.

La Roma pasó de acariciar la victoria a quedarse sin premio en el cierre, mientras el Real Madrid volvió a recurrir a una reacción épica para resolver un encuentro en el que estuvo contra las cuerdas.