Liga Nacional: conoce los horarios de la jornada 14, marcada por un triple empate en el primer lugar

La Liga Nacional de Futbol de Guatemala tendrá actividad entre semana con la disputa de la jornada 14 del Torneo Apertura 2026, correspondiente a la tercera fecha de la segunda vuelta del campeonato. Los seis encuentros se jugarán entre miércoles y jueves en diferentes escenarios del país.

La fecha llega en un momento decisivo del torneo, con varios equipos peleando por el liderato, otros buscando consolidarse en puestos de clasificación y algunos luchando por salir de los últimos lugares de la tabla. Tres clubes comparten actualmente la cima del campeonato con la misma cantidad de puntos, por lo que cada resultado podría provocar movimientos importantes en la clasificación.

Además, Comunicaciones intentará regresar a la senda del triunfo para acercarse a la zona de clasificación, mientras que Suchitepéquez necesita sumar de a tres en su lucha por salir del último lugar de la tabla, ya que sus rivales más cercanos han logrado ampliar la ventaja en las últimas fechas.

La actividad comenzará el miércoles en el estadio Cementos Progreso, donde Comunicaciones recibirá a Aurora a partir de las 17 horas. El conjunto crema buscará una victoria que le permita continuar escalando posiciones, mientras que los aurinegros intentarán repetir el triunfo conseguido ante los albos en la primera vuelta y acercarse a los puestos de clasificación.

Duelo de líderes en Guastatoya

A las 19 horas, en el estadio David Cordón Hichos, Guastatoya recibirá a Antigua GFC en uno de los encuentros más atractivos de la jornada. el conjunto pecho amarillo, Antigua y Municipal llegan igualados en el liderato con 25 puntos, por lo que el ganador podría dar un paso importante en la lucha por la primera posición. Guastatoya llega tras sufrir una derrota en la jornada anterior, mientras que los coloniales afrontan el compromiso motivados luego de conseguir una victoria en su último encuentro.

La jornada del miércoles concluirá a las 21 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada, donde Marquense enfrentará a Deportivo Mixco. Los leones llegan luego de rescatar un valioso empate ante Municipal en la fecha anterior, mientras que Mixco intentará sumar tres puntos que le permitan mantenerse en puestos de clasificación. Ambos conjuntos afrontan el encuentro con la necesidad de mantenerse en la pelea por los primeros puesto de la tabla.

La actividad continuará el jueves a las 12 horas en el estadio Mario Camposeco, donde Xelajú MC recibirá a Malacateco. El cuadro superchivo llega con la obligación de ganar en casa luego de la derrota sufrida en la jornada anterior y tras mostrar altibajos en el torneo. Por su parte, los toros intentará aprovechar el momento de su rival para sumar puntos importantes como visitante.

Cobán Imperial recibe a Municipal

Más tarde, a las 15 horas, Cobán Imperial enfrentará a Municipal en el estadio José Ángel Rossi. El conjunto cobanero atraviesa un momento complicado y se encuentra en la parte baja de la clasificación, por lo que necesita una victoria para alejarse de los últimos lugares. Enfrente estará Municipal, uno de los líderes del certamen, que buscará sumar los tres puntos para mantenerse en lo más alto de la tabla.

La jornada 14 finalizará a las 19:00 horas en el estadio Carlos Salazar Hijo, cuando Suchitepéquez reciba a San Pedro. Los venados afrontan el compromiso con la necesidad de conseguir una victoria que les permita recortar distancia con sus rivales directos y mejorar su situación en la tabla de posiciones, donde apenas registran un triunfo en 13 jornadas. Por su parte, San Pedro buscará sumar los tres puntos para mantenerse en la pelea por los primeros puestos del campeonato.