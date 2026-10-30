Jorge Vega se une al Spartak-Moscú y recibe la bienvenida de su nuevo equipo de gimnasia en Rusia

El gimnasta guatemalteco Jorge Vega viajó a Rusia para incorporarse al Spartak-Moscú y disputar la Liga Premier de Gimnasia (GPL), una experiencia que representa un nuevo paso en su carrera deportiva.

El club ruso le dio la bienvenida a través de sus redes sociales y destacó que el guatemalteco debutará en la quinta ronda de la temporada 2026. Vega se convierte así en el primer representante de Guatemala en competir en esta liga profesional, según la publicación del equipo.

El atleta nacional verá acción el próximo 1 de noviembre, a partir de las 12 horas, cuando defenderá los colores del Spartak-Moscú.

Su participación será como especialista en el ejercicio de suelo, una de las pruebas en las que ha conseguido importantes resultados a nivel internacional.

"Con gran orgullo y emoción quiero compartir con ustedes la noticia de que competiré en la Liga Premier de Gimnasia. Sin duda, un sueño se ha hecho realidad, y estoy listo para obtener buenos resultados para mi equipo", expresó Vega al compartir la noticia.

El guatemalteco llega a esta experiencia después de conquistar la medalla de oro en suelo en el Campeonato Panamericano de Gimnasia de 2026, en Río de Janeiro, además de conseguir dos preseas doradas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, en suelo y salto.

La Liga Premier de Gimnasia reúne a equipos con atletas de distintas nacionalidades. Para Vega, esta oportunidad también representa una vitrina internacional y una experiencia que espera aprovechar de cara a sus próximos compromisos, entre ellos el calendario de competencias de 2027.