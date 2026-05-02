José Urián del equipo Sistecrédito conquista la cuarta etapa de la Vuelta Bantrab 2026

José Misael Urián del equipo Sistecredito se impuso este sábado en la cuarta etapa de la Vuelta Bantrab 2026, la más exigente de la competencia por sus difíciles ascensos de montaña en los 152.5 kilómetros entre El Migrante, Salcajá, y Patzicía, Chimaltenango.

El colombiano cruzó la meta con un tiempo de 3:43:03 seguido de David Santiago Gómez del Orgullo Paisa con el mismo tiempo, mientras que el guatemalteco Edwin Sam del equipo Decorabaños Bantrab completó el podio en tercera posición a solo 6 segundos del ganador, en la mejor actuación de un corredor chapín en lo que va de la competencia.

La etapa estuvo marcada desde los primeros kilómetros por una fuga que resultó determinante en el resultado final. La escapada de los primeros lugares fue el factor diferencial desde más de la mitad del recorrido, con los corredores disputándose los cuatro premios de montaña activados en esta jornada en Alaska, la pasarela del mojón 136, Los Encuentros y Aguas Escondidas, mojón 100. El ecuatoriano Nixon Rosero del Movistar PC consolidó su liderato en la clasificación de montaña con esta etapa, prácticamente asegurando el premio a falta de una jornada.

En la clasificación general, César David Guavita del Team Best PC mantiene el liderato con 12:56:01 y llega a la última etapa como el gran favorito para coronarse campeón de la quinta edición de la Vuelta Bantrab 2026. El colombiano tiene una ventaja de 5 segundos sobre Yesid Pira y 8 sobre Wilson Peña, ambos del equipo Sistecredito, en lo que promete ser una definición de alto voltaje en la última jornada. El guatemalteco Mardoqueo Vásquez se mantiene en la séptima posición de la general a 29 segundos del líder, siendo el mejor representante chapín en la clasificación acumulada.

El guatemalteco Mardoqueo Vásquez se mantiene en la séptima posición de la general a 29 segundos del líder, siendo el mejor representante chapín en la clasificación acumulada. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila).

Podio de la cuarta etapa

1° José Misael Urián (Sistecredito) — 3:43:03

2° David Santiago Gómez (Orgullo Paisa) — mismo tiempo

3° Edwin Sam (Decorabaños Bantrab) — +0:06

Clasificación general

César David Guavita (Team Best PC) — 12:56:01 Yesid Albeiro Pira (Hino-One-La Red-S) — +0:05 Wilson Estiven Peña (Team Sistecredito) — +0:08 Sebastián Castaño (Team Sistecredito) — +0:11 Yeison Reyes (Orgullo Paisa) — +0:14 Kevin David Castillo (Orgullo Paisa) — +0:26 Mardoqueo Vásquez (Hino-One-La Red-S) — +0:29 Kevin Navas Sub23 (Team Best PC) — +0:36

Edwin Sam fue el gran protagonista guatemalteco de la jornada al completar el podio de etapa en tercera posición, en una actuación que lo consolida como uno de los ciclistas chapines más sólidos de esta edición de la Vuelta Bantrab.