Juegos Centroamericanos 2025: Todos los medallistas que ganaron oro, plata o bronce para Guatemala

Los XII Juegos Centroamericanos de 2025 concluyeron este jueves 30 de octubre, tras más de 12 días de intensas competencias.

Las siete delegaciones participantes —Guatemala, Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Belice— presentaron a sus mejores atletas, quienes protagonizaron un evento lleno de emoción y momentos inolvidables.

La representación guatemalteca reafirmó su condición de anfitriona al liderar ampliamente el medallero. Guatemala logró una cifra histórica con un total de 463 medallas, distribuidas en 198 de oro, 153 de plata y 112 de bronce.

A continuación, los ganadores en las tres categorías de medalla para la delegación de Guatemala que registra la página oficial de los Juegos Centroamericanos: