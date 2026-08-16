La estadounidense Ashley Frye conquista la Vuelta Femenina a Guatemala 2026

La Vuelta Femenina a Guatemala 2026 tuvo a su primera campeona estadounidense. Ashley Frye, del equipo Competitive Edge Racing, se consagró campeona de la prueba después de cuatro días de competencia con participación de ciclistas nacionales e internacionales.

Frye defendió el liderato que conquistó en la tercera etapa, cuando se impuso en la cronoescalada. La estadounidense cerró el certamen con ventaja sobre sus rivales y ratificó el dominio que mostró durante la competencia.

La última etapa se disputó sobre un recorrido de 97.3 kilómetros, en un circuito desarrollado en El Tejar, Chimaltenango. La jornada incluyó tres metas volantes y tres premios de montaña antes de definir las posiciones finales.

La ecuatoriana Marcela Peñafiel, del Team Best PC, consiguió la victoria en la última etapa. Peñafiel mostró fortaleza en el desafío que cerró la competencia, aunque Frye llegó a la meta con el triunfo de la clasificación general asegurado.

Jasmin Gabriela Soto del equipo Banrural Tropigas se consolidó una vez más como la mejor ciclista guatemalteca de la competencia al finalizar en la cuarta posición de la clasificación general.

Clasificación general final

Ashley Frye — Estados Unidos

Sara Roel — México

Angie Londoño — Colombia

Jasmin Gabriela Soto — Guatemala

Elvia Julie Cárdenas

Frye sucede en el palmarés a la colombiana Jessica Parra, campeona de la edición del 2025. Su victoria también confirma la tendencia internacional de la competencia, pues ninguna ciclista guatemalteca ha conquistado el título desde el 2017.

La última guatemalteca en conseguir la corona fue Gabriela Soto, quien se proclamó campeona en el 2017. Pese a esa sequía, Guatemala continúa como el país más laureado en la historia de la Vuelta Femenina, con nueve títulos.