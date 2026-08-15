Lester Martínez vs. Luka Plantić: así llegan los dos invictos a la pelea del 29 de agosto en Los Ángeles

El próximo 29 de agosto, el USC Galen Center de Los Ángeles será escenario de uno de los combates más atractivos del boxeo supermediano. Lester Martínez pondrá en juego su título interino del CMB ante el croata Luka Plantić. Será la primera defensa del cinturón para el guatemalteco.

Ambos peleadores llegarán invictos al combate, lo que añade un atractivo especial al enfrentamiento. Solo uno podrá salir con su récord intacto. Para Martínez, el duelo representa la prueba más exigente de su carrera hasta la fecha.

El guatemalteco se prepara en Colorado Springs bajo la dirección de sus entrenadores Esaú Diéguez y Héctor Arriola. Terence Crawford también figura como una pieza clave en su campamento. Martínez continúa así su preparación para el combate del 29 de agosto.

Plantić, conocido como “The Thunder”, llega invicto con 13 victorias, 10 por nocaut. El croata, campeón internacional supermediano del CMB, representa la prueba más exigente en la carrera profesional de Lester Martínez.

Los récords

Lester Martínez

Récord: 20-0-1

Victorias por nocaut: 16

División: Peso supermediano

Título: Campeón interino CMB supermediano

Luka Plantić

Récord: 13-0-0

Victorias por nocaut: 10

División: Peso supermediano

Título: Campeón internacional CMB supermediano

TWO WEEKS TO GO 🔥🥊



We’re officially 14 days out from ProBox TV’s biggest event to date.



On August 29, WBC Interim Super Middleweight Champion Lester Martinez returns to defend his title against undefeated Croatian challenger Luka Plantić.



A huge fight. A stacked card. A… pic.twitter.com/4HxlNAREWw — ProBox TV (@ProBox_TV) August 15, 2026

El combate del 29 de agosto será la segunda ocasión en que Martínez enfrente a un boxeador europeo durante su carrera profesional. Esta vez tendrá como rival al croata Luka Plantić en la categoría supermediana. El enfrentamiento representará una nueva prueba en la trayectoria del guatemalteco.

El resultado del combate también podría ser determinante para el futuro de Martínez. Una victoria podría abrirle las puertas a una pelea por el título mundial de peso supermediano. El duelo tendrá así una importancia especial para la carrera del petenero y el boxeo guatemalteco.