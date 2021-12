La guatemalteca María Micheo se reporta lista para la pelea por el título mundial AMB

“Este próximo 18 de diciembre lucharé por cumplir mis sueños de ser campeona enfrentando en Estados Unidos a la actual campeona mundial AMB Seniesa Estrada”, indicó en sus redes Micheo.

La boxeadora resaltó que esta pelea es la oportunidad que siempre soñó y por esa razón se ha preparado de la mejor manera, lo cual le ha significado una gran inversión económica para llegar en óptimas condiciones.

“Un boxeador necesita dietas, vendajes, vitaminas, pagar gimnasio, y gastos que puedan salir durante la preparación que a veces es difícil cubrirlo estando fuera de tu país”, resaltó.

La atleta profesional agradeció el apoyo de todas las personas y empresas, al mismo tiempo que espera que más gente se una a cumplir sus sueños.

Undefeated vs. Undefeated

Seneisa Estrada and Maria Santizo are ready for a showdown 💥#ZurdoGonzalez pic.twitter.com/bK3ercbHVd

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 16, 2021