Lanquetin queda a un triunfo del tricampeonato del softbol femenino de Guatemala

La final del torneo 2026 de la Liga Mayor Femenina del Softbol de Guatemala comenzó con dos triunfos de Lanquetin, que se impuso por marcadores de 6-5 y 9-8 a las Bombarderas, la noche del martes en el Diamante Carlos Cano. Con la ventaja de 2-0 en la serie, el equipo está a una victoria de conquistar el tricampeonato y escribir un nuevo capítulo en su historia.

La serie, que se disputa al mejor de cinco juegos, continuará este jueves 15 de octubre en el Diamante Carlos Cano. El tercer encuentro está programado para las 19:00 horas y, de ser necesario, el cuarto se jugará a las 21:00. Si las Bombarderas consiguen la doble victoria, obligarán a disputar un quinto y definitivo duelo el sábado a las 8:00 horas.

En el primer partido, la lanzadora mexicana Olivia De La Torre se quedó con la victoria tras completar las siete entradas y permitir apenas tres imparables. En el último episodio, con Lanquetin arriba 6-4, las Bombarderas llenaron las bases sin outs, pero solo consiguieron anotar una carrera y dejaron escapar la oportunidad de cambiar el desenlace. La guatemalteca Ximena Rivera cargó con la derrota, pese a lanzar el juego completo.

El segundo enfrentamiento, que terminó durante la madrugada del miércoles, tuvo un desarrollo distinto. Lanquetin aprovechó los errores de sus rivales y anotó ocho carreras en la primera entrada para tomar una ventaja tempranera. Sin embargo, lo que parecía un triunfo encaminado se convirtió en otro duelo dramático, luego de que las Bombarderas reaccionaran y se acercaran a una carrera, aunque sin conseguir el empate.

Gabriela Gúzman se acreditó la victoria tras trabajar cinco entradas completas en labor de relevo, mientras que Julia Reyes fue la perdedora al permitir nueve carreras en dos episodios lanzados. Las Bombarderas tuvieron una nueva oportunidad de igualar el marcador en la parte baja de la séptima entrada, pero volvieron a fallar en el momento decisivo y dejaron la carrera del empate en la segunda base.

El camino de ambos equipos hacia la final refleja el nivel de competencia de la temporada. Lanquetin terminó la fase de clasificación en el primer lugar, con 24 victorias y siete derrotas, y selló su boleto a la serie por el título al superar en dos juegos a Rodio Swissboring, cuarto lugar de la tabla.

Las Bombarderas, por su parte, finalizaron terceras con 20 triunfos y 12 derrotas. En semifinales consiguieron dos victorias ante MyE Capullo, el equipo que sorprendió durante la fase regular al terminar en la segunda posición.

Ahora, la serie entra en un momento decisivo. Lanquetin necesita un triunfo para asegurar su tercer título consecutivo en el softbol femenino guatemalteco, mientras que las Bombarderas están obligadas a ganar para prolongar la final y mantener viva la posibilidad de arrebatarle la corona.