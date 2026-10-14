Vuelta a Guatemala 2026: Guastatoya se suma a la historia de las salidas fuera de la capital

La historia del ciclismo guatemalteco sumará un nuevo capítulo a partir del 23 de octubre, cuando las carreteras del país vuelvan a recibir a los ciclistas, las caravanas y los aficionados que acompañarán la edición 65 de la Vuelta a Guatemala, una de las competencias deportivas de mayor tradición en el país.

En 1957, Guatemala conoció la magia del ciclismo de ruta con la primera edición de la Vuelta. Ese año, el mixqueño Jorge Surqué se encargó de que la gloria quedara en casa, al proclamarse campeón del estreno y grabar su nombre en los registros históricos como el primer monarca de una competencia que, con el paso del tiempo, se convertiría en patrimonio cultural intangible de la Nación.

Con 64 ediciones, la Vuelta a Guatemala no solo es una competencia: es un relato en movimiento que une generaciones. Cada pedalazo representa la entrega de cientos de ciclistas que, con sacrificio y corazón, desafían el asfalto y la geografía de un país que los recibe con aplausos, banderas, sueños compartidos y majestuosos paisajes que hacen únicos sus recorridos, considerados entre los más exigentes de Latinoamérica.

Fuera de la capital

En 1962, durante la sexta edición, por primera vez la organización decidió iniciar la competencia fuera de la capital. El Caribe de Puerto Barrios, Izabal, se convirtió en el escenario inaugural, donde el ciclista español Vicente Luque se impuso en la primera etapa. Aquella partida sentó un precedente que abriría camino a una nueva tradición en la historia de la Vuelta y demostró que la emoción del banderazo podía trasladarse a otros rincones de Guatemala.

Desde entonces, Izabal ha sido el departamento con mayor número de aperturas: seis en total, en 1962, 1963, 1964, 1984, 1994 y 1998.

La lista de anfitriones es tan diversa como el país mismo. La Vuelta también ha salido de Retalhuleu, Sanarate, El Progreso, San Pedro Carchá, Alta Verapaz, Monjas, Jalapa, Quetzaltenango, Antigua Guatemala, Sacatepéquez y Esquipulas, Chiquimula. Incluso, Petén ha tenido el privilegio de dar el banderazo inicial en tres oportunidades: 2000, 2019 y 2023.

Cada salida fuera de la capital ha tenido su propio encanto y significado. En algunos años simbolizó la expansión del ciclismo hacia nuevas regiones; en otros, la oportunidad de rendir homenaje a comunidades que viven intensamente este deporte. Por eso, cada nueva salida abre preguntas sobre el recorrido, los favoritos y la respuesta de la afición local.

Triunfos consecutivos

La historia también guarda nombres que han sabido dominar la primera jornada. Uno de ellos es el del guatemalteco Julio Padilla, quien ostenta el récord como el corredor que más veces ha ganado la etapa inaugural de la Vuelta a Guatemala, con dos victorias consecutivas.

En la Vuelta 59, disputada en 2019, Padilla se impuso en los 200 kilómetros que unieron la Isla de Flores, Petén, con Río Dulce, Izabal, una de las etapas más extensas y exigentes de los últimos años.

Un año después, en la edición 60, volvió a escribir su nombre en la historia al imponerse en la etapa que partió de Esquipulas, Chiquimula, a Guastatoya, El Progreso. Esa jornada tuvo un matiz especial: Padilla se convirtió en el primer ciclista en vestir, en un solo día, los cinco suéteres élite en disputa: ganador de etapa, líder general, metas volantes, montaña y regularidad.

Guastatoya, una nueva página

Para este año, Guastatoya se une al selecto grupo de ciudades que han tenido el honor de dar el banderazo de salida a la Vuelta Ciclística a Guatemala, y el departamento de El Progreso registrará así su segunda apertura. La primera ocasión fue en 1977, durante la vigésima edición, cuya etapa culminó en Zacapa. Luego de 93 kilómetros de recorrido, el ganador fue el colombiano Luis Murillo.

Con su clima cálido, gente entusiasta y ubicación estratégica en el oriente del país, Guastatoya se convertirá en epicentro de la emoción ciclística y recibirá a equipos nacionales y extranjeros que lucharán por la gloria durante los próximos diez días de competencia.

La primera etapa de la Vuelta a Guatemala, que unirá Guastatoya con Puerto Barrios, Izabal, recorrerá 215.7 kilómetros y será apenas el comienzo de una travesía de 1,411.1 kilómetros en total, cargados de energía, exigencia, estrategia y adrenalina.

Que esta vez la partida sea en Guastatoya añade una nueva página a la historia de las salidas fuera de la capital y recuerda que la máxima fiesta del ciclismo guatemalteco le pertenece a todo el país.