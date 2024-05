Grijalva, quien terminó en cuarta posición tanto en Eugene 2022 como en Budapest 2023, siente que la controversia con Katir ha afectado su rendimiento y el de otros atletas.

Grijalva, de 24 años, se encuentra actualmente en Estados Unidos, preparándose para los Juegos Olímpicos de París 2024, donde aspira a hacer historia para Guatemala al intentar ganar la segunda medalla olímpica del país, después de la plata obtenida por Erick Barrondo en los 20 kilómetros marcha en Londres 2012. Su determinación es palpable, especialmente después de haberse quedado tan cerca del podio en dos ocasiones consecutivas.

Katir, quien ganó la plata en Budapest en un emocionante sprint contra el noruego Jakob Ingebrigtsen, suspendido por no ser localizado para tres controles antidopaje sorpresa en menos de un año. Dos de estos controles fallidos ocurrieron antes de la carrera en Budapest, lo que dio pie a la indignación de Grijalva.

"Es perturbador", declaró Grijalva en una entrevista con Let's Run. "Si eres dos veces medallista, tus estándares son los más altos. Para eso, si quieres competir a nivel mundial, debes registrar tu paradero. Esto apesta para el deporte, pero, al mismo tiempo, es bueno porque significa que todos jugamos limpio", subrayó.

Grijalva expresó que antes tenía mucho respeto por Katir, pero ahora no puede evitar sentir decepción. "No quiero decir demasiado, pero sé más responsable de ti mismo y sé inteligente. Si estás ganando mucho dinero, tienes dos medallas, conduces un Mercedes, lo que sea, entonces obviamente indica tu paradero y no intentes engañar al sistema. Eso es todo", comentó el "soñador" guatemalteco, como se le apoda, por pertenecer al programa gubernamental estadounidense que lleva el mismo nombre, en inglés, para los migrantes.