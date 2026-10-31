Guatemala dice presente en la élite del boxeo: Léster Martínez está en Riad para la pelea entre Canelo y Mbilli y comparte postales exclusivas

El nombre de Guatemala también tiene presencia en una de las grandes citas del boxeo mundial.

El pugilista Léster Martínez se encuentra en Riad, Arabia Saudita, para presenciar este sábado 31 de octubre el combate entre Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli por el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El guatemalteco viajó acompañado de su entrenador, Esaú Diéguez, para observar a dos de las figuras de una división en la que también busca hacer historia.

Actualmente, el petenero es campeón interino supermediano del CMB y aspira a una oportunidad por el título absoluto.

Desde Riad, Esaú Diéguez, entrenador de Martínez compartió en exclusiva con Prensa Libre algunas postales de su presencia en el evento. En una de ellas aparece junto a Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, mientras que en otra posa con el boxeador Hamzah Sheeraz.

La presencia del nacional tiene un ingrediente especial: ya conoce a Mbilli sobre el cuadrilátero. Ambos se enfrentaron en septiembre de 2025, en Las Vegas, en un combate de 10 asaltos que terminó en empate.

Ahora, Martínez podrá observar nuevamente al francés, esta vez frente a Canelo, en una pelea que concentra la atención del mundo del boxeo.

En este link puede ver en vivo las peleas preliminares de Canelo vs. Mbilli.