Lester Martínez lanza video para promocionar su pelea ante Luka Plantić por la defensa de su título

El 29 de agosto defenderá su título ante el invicto croata Luka Plantić, pero la pelea también le sirve para recordar todo lo que tuvo que dejar atrás para llegar hasta aquí.

Este martes 18 de agosto, Lester y su equipo de comunicación compartieron un video que muestra el recorrido del guatemalteco.

Porque hay recuerdos que cambian de significado con el paso de los años. Para Lester Martínez, quien ahora tiene 30 años, pensar en aquel niño que alguna vez fue también significa reconocer cuánto ha cambiado su vida.

“Yo era el mal ejemplo”, recuerda. Era el que no hacía sus tareas, el que llevaba malas noticias a casa y, entre sus hermanos, se reconoce como el más rebelde. Hoy la escena es otra: hay niños que lo ven como un ejemplo y algunos incluso dicen que quieren ser boxeadores por él.

La transformación no tiene una fórmula sencilla. Detrás del campeón hay 18 años de un deporte que le ha exigido tiempo, disciplina y sacrificios. Lester recuerda especialmente aquellos días que no pudo compartir con su familia, las celebraciones que se perdió y tantos momentos especiales que quedaron fuera de su calendario.

“Al final de cuentas son sacrificios”, dice. Ahora, al mirar hacia atrás, reconoce que todo ese tiempo también forma parte de la historia que lo llevó hasta donde está.

Constancia y sacrificio

Hay otra imagen con la que Lester explica su camino. Antes de ser profesional, dice, “me tiré al agua”. Lo hizo “sin poder nadar”, sin saber exactamente hasta dónde podía llegar, pero con una gran fe en sí mismo.

“Pero de que iba a llegar a algún buen lugar, sabía que iba a llegar”, recuerda. Incluso decidió tatuarse la palabra “fe”.

Esa historia ahora tiene un nuevo capítulo. El próximo 29 de agosto, en Los Ángeles, California, Martínez realizará la primera defensa de su título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo frente al invicto croata Luka Plantić.

Para Lester, la diferencia está en la responsabilidad. Antes soñaba con pelear por un título y ganarlo. Ahora le corresponde defenderlo. Y asegura que la preparación ha tenido un mayor enfoque, con trabajo físico, recuperación, nutrición y un esfuerzo adicional en cada entrenamiento.

Los días más exigentes ya se hacen sentir. El cuerpo está cansado y fatigado por la carga de trabajo, pero Lester encuentra en ese desgaste una señal positiva: “Si no estuviera así, quiere decir que no estuviera haciendo un buen trabajo en el gimnasio”.

Video cortesía: Enlaces Comunicación | Producción: Matt Bills

La presión también ayuda

Defender un título y mantener el invicto aumenta las expectativas. Lester lo sabe, pero no las convierte en una carga. Para él, la presión puede ser combustible.

“La presión ayuda. Me impulsa a seguir adelante, porque sé que todavía no soy el mejor”, afirma.

Su mirada también está puesta en los niños que ahora encuentran en el boxeo una posibilidad. A ellos les recomienda portarse bien, hacer sus tareas, escuchar a sus padres y, si encuentran algo que les apasiona, no permitir que nadie los detenga.

A los padres les pide algo más: que no les corten las alas a sus hijos cuando tengan un sueño que parezca lejano. Lester habla desde su propia experiencia. Sus padres no eran aficionados al boxeo, pero nunca le prohibieron practicarlo. “Gracias a Dios que me apoyaron, hoy estoy donde estoy”, reconoce.