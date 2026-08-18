Xelajú MC vs. Diriangén: hora y dónde ver el partido de la Copa Centroamericana 2026

Los superchivos regresan a la acción internacional este martes, cuando reciban al Diriangén FC de Nicaragua en el estadio Cementos Progreso, en un encuentro correspondiente a la cuarta jornada del Grupo A de la Copa Centroamericana 2026.

Xelajú MC necesita ganar para mantener sus posibilidades de avanzar a los cuartos de final. Las derrotas frente a Alajuelense de Costa Rica y Plaza Amador de Panamá han complicado su situación en la tabla de posiciones.

Bajo la dirección técnica del mexicano Roberto Hernández, el equipo quetzalteco no ha logrado trasladar su buen desempeño en la Liga Nacional al escenario internacional. En su debut cayó 1-0 ante Alajuelense, en Costa Rica, y después perdió 5-2 frente a Plaza Amador, en Panamá.

Con esos resultados, Xelajú ocupa el último lugar del Grupo A, sin puntos. El equipo buscará aprovechar su condición de local en la capital guatemalteca para obtener su primera victoria y mantener sus posibilidades de clasificación. La afición altense ha expresado su malestar por las actuaciones del equipo fuera de Guatemala.

Diriangén arribó al país ayer con posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. El conjunto nicaragüense, dirigido por el costarricense Alexander Vargas, suma tres puntos gracias a su triunfo sobre Plaza Amador.

Una victoria en Guatemala permitiría al cuadro nicaragüense escalar posiciones e igualar en puntos a Alajuelense y Plaza Amador. Los nicaragüenses acumulan tres derrotas consecutivas como visitantes y necesitan romper esa racha para mantener sus posibilidades de clasificación.

La Copa Centroamericana ha sido complicada para los clubes guatemaltecos. Municipal mantiene aspiraciones de avanzar, mientras que Xelajú, Antigua GFC y Deportivo Mixco han acumulado derrotas que han provocado cuestionamientos sobre el nivel competitivo del futbol guatemalteco en Centroamérica.

Día, hora y dónde ver el partido

Partido: Xelajú MC vs. Diriangén FC

Competencia: Copa Centroamericana de Concacaf 2026

Fecha: martes 18 de agosto

Hora: 21 horas de Guatemala

Estadio: Cementos Progreso, zona 6 de la ciudad capital

Transmisión: ESPN y Disney+

Los altenses buscarán una victoria que les permita seguir soñando con la siguiente fase, algo que parece complicado, aunque todavía tienen posibilidades matemáticas, mientras que el Diriangén necesita ganar para mantener sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.