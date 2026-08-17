Primera División: tabla de posiciones de los grupos A y B tras la jornada 5 del Apertura 2026

El Torneo Apertura 2026 de la Primera División de Guatemala disputó este fin de semana su quinta jornada, con los diez encuentros correspondientes a los grupos A y B. Tras los resultados, la tabla de posiciones comienza a tomar forma, aunque la lucha por los primeros lugares continúa cerrada.

En el Grupo A, Quiché FC finalizó la fecha en lo más alto de la clasificación, tras sumar una nueva victoria y alcanzar el liderato en solitario. A un punto se encuentran Huehuetecos FC y Aguacatán, que se mantienen en la pelea por la cima.

Con ocho puntos aparece Iztapa, que ha perdido terreno en las últimas dos jornadas, en las que no ha conseguido la victoria. Más abajo se ubican Santa Lucía Cotzumalguapa, Gomerano, Chichicasteco y Coatepeque, este último después de conseguir su segundo triunfo del campeonato. El conjunto coatepecano armó un plantel con la intención de pelear por los primeros puestos y buscar el ascenso a la Liga Nacional.

En la parte baja de la tabla se encuentran Copalera y Amatitlán, que regresó esta temporada a la Primera División y busca adaptarse de nuevo a la exigencia de la categoría.

En el Grupo B, el líder es Mictlán, recién descendido de la Liga Nacional y que busca regresar a la máxima categoría. Los mitecos suman 13 puntos y aventajan por tres a sus más cercanos perseguidores, Sacachispas y Sayaxché.

El cuadro de Sayaxché, recién ascendido de la Segunda División, ha destacado por su buen comienzo de campeonato. Más abajo se encuentran Fraijanes, AFF Guate, Achuapa, San Benito y Nueva Santa Rosa, que buscan acercarse a los primeros puestos.

En el fondo de la clasificación aparece otro de los equipos recién ascendidos, Champs Guate, que hasta el momento no ha sumado puntos y busca sus primeras unidades de la temporada en la siguiente fecha.

Con cinco jornadas disputadas, el campeonato continúa abierto y cada fecha puede provocar movimientos en ambas tablas. Los equipos luchan por mantenerse en los primeros puestos y consolidar sus aspiraciones de clasificación.

La actividad continuará con la sexta jornada del Torneo Apertura 2026, que se disputará este miércoles 19 de agosto, en una fecha intersemanal que podría provocar cambios en la lucha por el liderato de ambos grupos.