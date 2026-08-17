Tabla de goleadores del Apertura 2026: así marcha la clasificación después de cuatro jornadas

Tras cuatro jornadas del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, la lucha por los primeros puestos comienza a tomar forma, aunque ningún equipo ha logrado establecer una diferencia clara en resultados y funcionamiento.

Municipal comparte el liderato con Guastatoya y San Pedro, todos con la misma cantidad de puntos. Más atrás aparecen Comunicaciones, Antigua GFC y Deportivo Mixco, que buscan aprovechar cualquier tropiezo de los punteros para acercarse a la cima.

Malacateco y Suchitepéquez ocupan las últimas posiciones. Sin embargo, el torneo apenas comienza y todavía tienen margen para reaccionar. En estas primeras fechas ningún club ha mostrado un paso firme y constante, por lo que la clasificación se mantiene apretada.

Los equipos pelean por mantenerse en los puestos de clasificación a la fase final y evitar quedar rezagados. Cada jornada representa una oportunidad para sumar y consolidar sus aspiraciones en el campeonato.

La atención también se centra en una de las disputas individuales del futbol guatemalteco: el título de goleador. En los últimos tres campeonatos, Nicolás Martínez se ha quedado con ese reconocimiento y se ha convertido en una de las referencias ofensivas de la liga.

Después de cuatro jornadas, dos jugadores comparten la cima de la tabla de goleadores. El delantero de Comunicaciones Dewinder Bradley alcanzó tres anotaciones después de marcar un triplete en la victoria crema ante Malacateco. Con la misma cantidad aparece Germán Águila, atacante de San Pedro.

Siete jugadores los siguen con dos anotaciones cada uno: Iván Mora, de Antigua GFC; Ángel Tejeda y Bryan Lemus, de Guastatoya; Diego Ruiz, de Aurora FC; Sebastián Colón, de San Pedro; Nicolás Martínez, de Deportivo Mixco, y Arturo Ledezma, de Marquense. La lucha por el liderato y el título de goleador continúa abierta en las primeras jornadas del Apertura 2026.