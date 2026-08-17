Liga Nacional de Guatemala: estos son los resultados de la fecha 4 del Apertura 2026

La cuarta jornada del Torneo Apertura se disputó entre el 15 y el 16 de agosto, con cinco encuentros, 18 goles y dominio de los equipos locales. Cuatro aprovecharon su condición de anfitriones para quedarse con la victoria, mientras que únicamente Marquense sumó de visita, al derrotar a Suchitepéquez en el cierre de la fecha.

La actividad comenzó el sábado con un intenso duelo entre Cobán Imperial y Deportivo Mixco. El encuentro, disputado en territorio cobanero, terminó con triunfo 3-2 de los príncipes azules. Cuando parecía que ambos equipos repartirían puntos, Cobán encontró el gol de la victoria en los minutos finales para conseguir su primer triunfo del campeonato.

La jornada sabatina continuó con el partido entre Guastatoya y Municipal en el estadio David Cordón Hichos. El equipo local se quedó con la victoria por la mínima diferencia. Con estos tres puntos, los pecho amarillo alcanzaron nueve unidades y se mantienen en la pelea por los primeros lugares de la clasificación. Por su parte, el conjunto escarlata perdió el invicto y terminó una racha de más de 10 partidos sin conocer la derrota.

El último partido del sábado tuvo como protagonista a Comunicaciones, que celebró su 77 aniversario. Los Cremas derrotaron 4-2 a Malacateco en una noche especial para el club. La afición alba disfrutó de la actuación de Dewinder Bradley, figura del encuentro con tres goles, y de la segunda victoria del equipo en el campeonato.

La acción continuó el domingo en el estadio Municipal de San Pedro. Allí, los super gallos vencieron 2-1 a Aurora en un compromiso que parecía encaminarse a una victoria cómoda para los locales, tras irse al descanso con ventaja de dos goles. Aurora reaccionó en la segunda mitad y complicó el partido. Pese a ello, San Pedro mantuvo la diferencia para sumar su tercera victoria del torneo y ubicarse entre los líderes, con nueve puntos.

La jornada concluyó en el estadio Carlos Salazar, donde Suchitepéquez y Marquense protagonizaron un duelo entre equipos necesitados de puntos. Los venados llegaban con la obligación de ganar en casa, mientras que los leones buscaban salir del fondo de la tabla. Marquense consiguió una victoria 1-2 y sumó sus primeros tres puntos del certamen. Suchitepéquez sufrió su tercera derrota consecutiva y continúa sin ganar, como colista de la clasificación.

El encuentro entre Xelajú MC y Antigua GFC fue reprogramado debido a la participación de ambos clubes en la Copa Centroamericana 2026 durante esta semana. El partido entre chivos y aguacateros se disputará el 24 de septiembre.

Resultados de la jornada 4