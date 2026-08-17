Apertura 2026: así marcha la tabla de posiciones tras disputarse la cuarta jornada

La cuarta jornada del Torneo Apertura 2026 dejó una cerrada disputa en la parte alta de la clasificación. Municipal, Guastatoya y San Pedro FC suman nueve puntos y comparten los primeros lugares.

Comunicaciones ocupa la cuarta posición con siete unidades. Antigua GFC y Mixco le siguen en el quinto y sexto puesto, respectivamente, ambos con seis puntos.

Xelajú MC y Cobán Imperial tienen cuatro puntos y se ubican en el séptimo y octavo lugar, respectivamente. Los Príncipes Azules tienen pendiente el partido contra Antigua, programado para el próximo miércoles.

En la parte baja, Aurora FC y Marquense suman tres puntos cada uno. Malacateco y Suchitepéquez tienen un punto, con este último en la última posición de la tabla.

Tabla de posiciones Apertura 2026 — Jornada 4

Municipal — 9 pts Guastatoya — 9 pts San Pedro FC — 9 pts Comunicaciones — 7 pts Antigua GFC — 6 pts Mixco — 6 pts Xelajú MC — 4 pts Cobán Imperial — 4 pts Aurora FC — 3 pts Marquense — 3 pts Malacateco — 1 pt

Suchitepéquez — 1 pt

El miércoles será una jornada clave para el Apertura 2026 con el partido pendiente entre Antigua GFC y Cobán Imperial que podría modificar la tabla de posiciones. Una victoria de los coloniales los colocaría con nueve puntos igualados con los líderes mientras que un triunfo cobanero los metería de lleno en la pelea por los primeros lugares del campeonato.