Apertura 2026: así marcha la tabla de posiciones tras disputarse la cuarta jornada

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Apertura 2026: así marcha la tabla de posiciones tras disputarse la cuarta jornada

Municipal, Guastatoya y San Pedro FC comandan el Apertura 2026 con nueve puntos cada uno en la parte alta de la tabla de posiciones.

Alejandra Soto

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Guastatoya y Municipal disputan el balón durante el partido de la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Municipal David Cordón Hichos. (Foto Prensa Libre: Kevin Aceituno).

La cuarta jornada del Torneo Apertura 2026 dejó una cerrada disputa en la parte alta de la clasificación. Municipal, Guastatoya y San Pedro FC suman nueve puntos y comparten los primeros lugares.

Comunicaciones ocupa la cuarta posición con siete unidades. Antigua GFC y Mixco le siguen en el quinto y sexto puesto, respectivamente, ambos con seis puntos.

Xelajú MC y Cobán Imperial tienen cuatro puntos y se ubican en el séptimo y octavo lugar, respectivamente. Los Príncipes Azules tienen pendiente el partido contra Antigua, programado para el próximo miércoles.

En la parte baja, Aurora FC y Marquense suman tres puntos cada uno. Malacateco y Suchitepéquez tienen un punto, con este último en la última posición de la tabla.

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Tabla de posiciones Apertura 2026 — Jornada 4

  1. Municipal — 9 pts
  2. Guastatoya — 9 pts
  3. San Pedro FC — 9 pts
  4. Comunicaciones — 7 pts
  5. Antigua GFC — 6 pts
  6. Mixco — 6 pts
  7. Xelajú MC — 4 pts
  8. Cobán Imperial — 4 pts
  9. Aurora FC — 3 pts
  10. Marquense — 3 pts
  11. Malacateco — 1 pt
  1. Suchitepéquez — 1 pt

El miércoles será una jornada clave para el Apertura 2026 con el partido pendiente entre Antigua GFC y Cobán Imperial que podría modificar la tabla de posiciones. Una victoria de los coloniales los colocaría con nueve puntos igualados con los líderes mientras que un triunfo cobanero los metería de lleno en la pelea por los primeros lugares del campeonato.

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