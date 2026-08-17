Primer técnico cesado del Apertura 2026: Suchitepéquez anuncia la salida de Héctor Altamirano

El cuadro de Suchitepéquez agravó su crisis al no conseguir ninguna victoria después de cuatro jornadas del Torneo Apertura 2026. El conjunto venado suma tres derrotas consecutivas, la más reciente este fin de semana como local frente a Marquense.

El equipo mazateco, que regresó a la máxima categoría después de ocho años de ausencia, no ha conseguido los resultados esperados en este comienzo del campeonato. Acumula un punto, obtenido en la primera jornada, y ocupa el último lugar de la tabla de posiciones.

Sin conocer la victoria en lo que va del torneo, Suchitepéquez optó por hacer cambios en su cuerpo técnico. La directiva confirmó la salida del mexicano Héctor Altamirano tras sumar un punto de 12 posibles, quien asumió el cargo antes del comienzo del campeonato en sustitución del guatemalteco Erick González.

El club dio a conocer la noticia en sus redes sociales mediante el siguiente comunicado: “A nuestra afición, medios de comunicación y opinión pública: El CSD Suchitepéquez informa que, a partir de la presente fecha, el profesor Héctor Altamirano y el señor Manolo González dejan de pertenecer a nuestra institución.

Como club, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su entrega, profesionalismo y compromiso durante el tiempo que formaron parte de nuestro proyecto deportivo. Reconocemos y valoramos el esfuerzo realizado por ambos durante esta etapa y les deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos profesionales y personales.

Nuestra institución continúa trabajando con la mirada firme en los retos de la Liga Nacional. A nuestra afición, agradecemos como siempre su apoyo incondicional. Juntos seguiremos escribiendo la historia de nuestro club." expreso el comunicado.

Con esta decisión, Altamirano se convierte en el primer entrenador cesado en el Torneo Apertura 2026 del futbol guatemalteco. Se desconoce quién asumirá la dirección técnica del conjunto venado para el resto del certamen. La directiva analiza las opciones para intentar revertir el mal comienzo de la temporada.