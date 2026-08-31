Liga Nacional de Tenis 2026 corona a sus cinco campeones en la cuarta fecha

La cuarta fecha de la Liga Nacional de Tenis MAPFRE 2026 concluyó después de una semana de competencia en las canchas de la Federación de Tenis de Campo, en la zona 15, y Delfines Sport Center, en la zona 14. Los mejores jugadores del país buscaron sumar puntos para el Ranking Nacional Mayor, con finales y nuevos campeones en las categorías Mayor, A, B, C y D.

Mateo Herrarte y Jimmy Cardona disputaron la final de la categoría Mayor. Herrarte mantuvo el nivel mostrado durante la semana y se quedó con el campeonato tras imponerse por 6-0 y 6-1.

El encuentro duró 50 minutos y permitió a Herrarte cerrar una actuación sin perder un set durante el torneo. En la segunda ronda eliminó al primer sembrado, Emanuel Sinnott, por doble 6-1, mientras que en semifinales superó a Kriss Hernández por 6-0 y 6-2.

Con este resultado, Herrarte conquistó su primer título en la categoría Mayor de una Liga Nacional de Tenis, después de haber sido finalista en el 2025. “Mi nivel ha ido mejor, ha ido aumentando a lo largo del torneo”, comentó el nuevo campeón.

Sobre la revancha tras la derrota en la final del año pasado, agregó: “Me siento feliz. El año pasado quedé con mucha cólera por no haber podido ganar el partido y bastante feliz por fin haber ganado este torneo”.

Jorge Estevez logra el bicampeonato en la categoría A

Jorge Estevez se proclamó campeón de la categoría A por segunda fecha consecutiva, al derrotar a Kevin Castillo por 7-5, 4-6 y 10-6. Estevez comenzó dominando el primer set y llegó a tener ventaja de 4-1, pero Castillo reaccionó para igualar 5-5. Estevez recuperó el control y se quedó con el parcial por 7-5.

En el segundo set, Castillo ganó 6-4 y obligó a definir el partido en match tie break. En esa instancia, Estevez se impuso 10-6. “Cuando iba 4-1 sentía que el set ya era mío y dije: me tengo que poner pilas para llevarme el set”, explicó.

También se refirió a las dificultades que tuvo durante el segundo parcial: “Lo viví con más presión, no me salía casi nada”. Tras conseguir el bicampeonato, el jugador piensa en competir en la categoría superior. “Para mí es un orgullo ganar dos veces seguidas para seguir más y disputar en la categoría Mayor”.

Quiénes fueron los campeones de la cuarta fecha de la Liga Nacional de Tenis.(Foto Prensa Libre: Cortesía).

Pelaez se impone en la categoría B

José Pelaez se coronó campeón de la categoría B tras derrotar a Kevin Toaspern por doble 7-5. Pelaez tuvo un inicio sólido, pero atravesó momentos complicados en ambos sets debido al ritmo del encuentro. Logró recuperarse en los momentos decisivos para cerrar los dos parciales a su favor.

“Al principio muy bien, después tuve un bajón y después me costó un poco volver al partido. Empecé ganando 3-0, pero se me cargó la pierna y me empató 3-3, pero logré volver al juego”, explicó.

Oliva continúa su ascenso

Mathias Oliva se coronó campeón de la categoría C al derrotar en la final a Christopher Gabriel por 6-3 y 6-0. Oliva continúa su progresión en el tenis nacional. Después de conquistar la categoría D en la tercera fecha de la Liga Nacional, sumó un título en la categoría C.

Con 9 años, el tenista continúa escalando categorías en la competencia. “Me siento muy bien por cómo estaba jugando en este torneo y mi tenis ha mejorado mucho. Anteriormente gané la D y ahora la C y me siento muy feliz”.

Lee sorprende en su debut y gana la categoría D

Javier Lee se coronó campeón de la categoría D en su primer torneo oficial. El tenista coreano derrotó a Andrik Gadsden en una final que se definió en tres sets. Tras perder el primero por 6-2, Lee reaccionó para ganar el segundo 7-5 y después se impuso 10-4 en el match tie break.

En la tercera ronda también eliminó a Jairo González, segundo sembrado de la categoría, por 6-3 y 7-5. “Ha sido un encuentro difícil pero interesante”, comentó el campeón.

Sobre el desarrollo de la final, agregó: “Al ver el primer set, en vez de ser agresivo fui conservador, esperando el fallo del rival, porque él también supongo que estaba nervioso”. El campeón explicó que su objetivo era disfrutar de la experiencia. “Es mi primer torneo oficial, no soy un tenista bueno, solo quería jugar, quería participar y jugar. Esa era mi intención”.

Cinco campeones en la cuarta fecha

La cuarta fecha de la Liga Nacional de Tenis MAPFRE 2026 concluyó con las finales de las cinco categorías y dejó movimientos en el Ranking Nacional Mayor.

Los campeones fueron Mateo Herrarte (Mayor), Jorge Estevez (A), José Pelaez (B), Mathias Oliva (C) y Javier Lee (D). Jimmy Cardona, Kevin Castillo, Kevin Toaspern, Christopher Gabriel y Andrik Gadsden finalizaron como subcampeones. La competencia dejó nuevos campeones y figuras emergentes de cara a las próximas fechas de la temporada 2026.