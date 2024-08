Adriana Ruano escribió su nombre con letras doradas en los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de conseguir el primer récord olímpico para un atleta guatemalteco en unas Olimpiadas y ganar la primera medalla de oro para el país.

Han pasado 9 días desde que la tiradora deportiva tocara el cielo en la capital francesa, y ha pesar de haber tenido el tiempo para analizar la situación, ella siente que aún no ha dimensionado lo que significa su hazaña.

La medallista olímpica de 29 años habló con Henry Montenegro del Noticiero Guatevisión y le confesó lo que viene ahora para ella, después de haber participado en la competencia más importante de su vida.

"Ha sido una semana llena de muchas cosas buenas pero aún tengo una competencia pendiente para este año, la Copa de Finales, donde solamente participan los doce mejores atletas de la modalidad. Por el momento voy a descansar por lo menos un mes, para luego volver a arrancar", indicó.

"Con la vista puesta en Los Ángeles 2028"

"Creo que se viene una gran responsabilidad con Guatemala. Por el momento no tengo pensado retirarme, mi vista está puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. No sé que camino me pondrá la vida, así que no puedo asegurar que voy a seguir 20 años más en el tiro deportivo", aseguró.

Adriana habló sobre dos momentos que fueron muy importantes para ella antes de conseguir el oro olímpico: El fallecimiento de su padre, Luis Ruano, y haber terminado en el último lugar de Tokio 2020.

"Afortunadamente tuve la bendición de estar en París con mi mamá y mi hermano, pero siempre imaginaba a mi papá ahí con ellos. Creo que él estaría muy orgulloso de mí porque nunca me exigió resultados, siempre quería que yo fuera feliz y disfrutara de cada momento", mencionó la guatemalteca.

"Uno siempre piensa que conseguir el último lugar en unos Juegos Olímpicos es una catástrofe, pero solo el hecho de poder estar en unas Olimpiadas es algo grande. Desafortunadamente, sentí que Tokio fue lo peor que me pudo haber pasado, tenía vergüenza conmigo y con el país", aseveró Adriana.

"En 2022 comencé a trabajar con un nuevo entrenador, Pedro Fariza, y llegaron los cambios en todos los ámbitos. Los resultados no llegaban y sentía que no servía para el deporte, fue un proceso muy difícil pero todo estaba en mi cabeza; nunca bajé la guardia y lo logré", comentó la medallista olímpica.

Por último, la deportista confirmó que regresa a Guatemala el miércoles 14 de agosto, y dijo que le "parece algo muy lindo que el desfile de bienvenida incluya a toda la delegación guatemalteca", porque son un equipo. Además, confesó que lo que más extraña es pasar tiempo con todos sus amigos.